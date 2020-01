Como economizar na hora de comprar o material escolar?

Com a chegada de 2020 muitas despesas aparecerem para causar dor de cabeça em qualquer um. Além das dívidas que as festas de fim de ano normalmente proporcionam, as famílias precisam se preocupar em pagar os impostos como o IPVA e os materiais didáticos dos filhos.

Pensando na melhor maneira de equilibrar as dividas para não começar o ano no vermelho, é fundamental que a família oriente a criança, pois nesta época é comum que os pequenos se deixem levar pela variedade de utensílios e produtos que surgem nesta época do ano.

Para evitar mais problemas, a diretora do Colégio Anglo 21, Carla Oliveira, selecionou algumas dicas para não gastar mais do que o necessário nos materiais escolares dos filhos. Confira:

Da para reaproveitar o material?

É comum que crianças terminem o ano e não tenham utilizado totalmente seu material escolar. Portanto o primeiro passo da família é conferir tudo o que sobrou do ano anterior e ver o que pode ser reutilizado.

Combine um teto de gastos com seu filho

Após saber o que seu filho precisa para começar o ano na escola, o segundo passo é combinar com o pequeno o quanto pode ser gasto antes de sair para as compras. A conversa é fundamental para controlar os impulsos da criança, além de ser uma ótima oportunidade para dar uma dose de educação financeira para os filhos.

Faça uma lista

É possível que durante as compras surja um material incrível, mas que foge da necessidade escolar. Portanto, fazer uma lista com seu filho sobre o que for comprar e seguir o que está escrito é a melhor forma de evitar dívidas desnecessárias.

Fuja de personagens

Para conquistar o público infantil, marcas famosas se utilizam de personagens de desenhos e filmes que são amados pelas crianças e jovens. É bom que a família e a criança tenham em mente que o fundamental não são os personagens, mas sim a qualidade do produto.

Materiais duráveis

Assim como falamos no tópico acima, o ideal para as famílias é comprar materiais que poderão durar o ano inteiro, com possibilidade de mantê-los até o ano seguinte. Caso isso não seja levado em consideração, é bem possível que ao longo do ano os pais tenham mais gastos com os materiais escolares.

Converse com outros pais

Outras famílias sempre passam pela mesma situação todos os anos, portanto é importante conversar com os pais, trocar experiências positivas a fim de evitar erros na hora de adquirir algum produto didáticos. Outra estratégia é os pais se organizarem para comprar em atacado, ou realizarem grupos de troca e reaproveitamento.

Pesquise

Nessa época, as lojas investem pesado em diferentes produtos didáticos e oferecem ofertas e descontos, no entanto, nem tudo vale a pena. Pesquisar preços, produtos, lojas e promoções é importante para ter uma noção do preço dos produtos e não cair em pegadinhas.

Foto: Gustavo Gargioni/Especial