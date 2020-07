Como se proteger do coronavírus?

Desde a chegada do Brasil, a pandemia do coronavírus (covid-19) já ceifou dezenas de milhares de vidas. Em razão disso, a precaução é a melhor forma de evitar o contagio, por isso cidades do país inteiro entraram em quarentena.

Apesar dessas medidas do Governo, é importante fazermos nossa parte a fim de evitar a disseminação da doença, e a melhor forma de fazer isso é ficando em casa.

No entanto, muitos precisam se arriscar nas ruas, seja por ser um trabalhador de serviço essencial ou seja por fazer alguma ação solidária, como distribuição de cestas básicas e produtos de limpeza.

Nesses casos, para se proteger e proteger os outros da doença, é preciso que tomar alguns cuidados como:

Uso de máscaras em vias públicas e comércios;

Não compartilhe objetos de uso pessoal, como canetas, cartões e bilhetes;

Mantenha uma distância mínima de cerca de 2 metros de qualquer pessoa;

Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;

Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, e não com as mãos

Lave as mãos com frequência até a altura dos punhos, com água e sabão, ou então higienize com álcool em gel 70%.

Sintomas

Por ser uma doença relativamente nova, há muita desinformação sobre os sintomas da covid-19. O vírus ataca especialmente o aparelho respiratório, em razão disso a pessoa infectada pode apresentar tosse.

Para ajudar a esclarecer sobre os diagnósticos da doença, o Governo de São Paulo separou alguns sintomas sentidos pelas pessoas infectadas com a covid-19. Vale lembrar que o paciente não precisa apresentar todos os sintomas listados, confira:

Febre ou sensação febril;

Tosse;

Dor de Garganta;

Coriza;

Dificuldade respiratória;

Pressão persistente no tórax;

Coloração azulada dos lábios ou rosto.

No surgimento de qualquer desses sintomas, vale a pena fazer uma visita no médico para descobrir se o paciente está ou não infectado com o coronavírus.