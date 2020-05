Como vai funcionar a flexibilização da quarentena em São Paulo?

Desde o anúncio da flexibilização da quarentena na Capital Paulista, muitos comerciantes se animaram com a possível volta da normalidade na economia. No entanto, apesar da reabertura de alguns setores, ainda há bastante restrições.

Nesta quinta-feira (28), o prefeito Bruno Covas (PSDB) esclareceu como será esse plano de flexibilização no comércio de São Paulo. De acordo com o gestor a reabertura não acontecerá “de uma vez”. Segundo o governador João Doria (PSDB), a regulamentação da abertura será a critério das prefeituras.

Então, como vai funcionar a reabertura?

O prefeito Covas declarou que a reabertura do comércio dependerá das propostas de acordo setorial. Ou seja, para o comércio reabrir, ele deverá enviar um plano de reabertura no qual deverá constar os critérios de exigências sanitárias, como redução de clientes, medidas de higienização, entre outras:

Controle de entrada e saída de clientes;

Restringir a abertura de cinemas, operações de entretenimento e atividades para crianças nos shoppings;

As concessionárias deverão oferecer máscaras a todos os funcionários e clientes, além de disponibilizar álcool em gel;

As imobiliárias podem agendar visitas a imóveis apenas para uma família por vez.

Os planos serão analisados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Em seguida, esses protocolos serão avaliados pela Vigilância Sanitária do município.

Grande São Paulo

O único município da Grande São Paulo que terá uma flexibilização da economia é a capital paulista. Com isso, as cidades que fazem divisa com São Paulo como Osasco, Guarulhos, Franco da Rocha e entre outros não serão beneficiados com a flexibilização.

O programa será dividido em cinco fases, no qual vão do nível máximo de restrição ao “normal controlado”. Segundo a gestão estadual, o objetivo é assegurar atendimento de saúde à população e garantir que a pouca disseminação do coronavírus (covid-19). Confira quais serviços abrirão em cada fase do plano:

Vermelho – Alerta máximo

Apenas serviços essenciais – o que já está em vigor no Estado de São Paulo.

Laranja – Controle

Atividades imobiliárias – com horários reduzidos e capacidade reduzidas (20%);

Concessionárias – com horários reduzidos e capacidade reduzidas (20%);

Escritórios – com horários reduzidos e capacidade reduzidas (20%);

Comércio de rua – com horários reduzidos e capacidade reduzidas (20%);

Shopping Center – com horários reduzidos e capacidade reduzidas (20%);

Amarelo – Flexibilização

Atividades imobiliárias – normalmente;

Concessionárias – normalmente;

Escritórios – normalmente;

Bares e restaurantes – Apenas ao ar livre, horários reduzidos e capacidade reduzidas (40%);

Comércio de rua – com horários reduzidos e capacidade reduzidas (40%);

Shopping Center – com horários reduzidos e capacidade reduzidas (40%);

Salão de beleza – com horários reduzidos e capacidade reduzidas (40%).

Verde – Abertura Parcial

Atividades imobiliárias – normalmente;

Concessionárias – normalmente;

Escritórios – normalmente;

Bares e restaurantes – Apenas ao ar livre, horários reduzidos e capacidade reduzidas (60%);

Comércio de rua – com horários reduzidos e capacidade reduzidas (60%);

Shopping Center – com horários reduzidos e capacidade reduzidas (60%);

Salão de beleza – com horários reduzidos e capacidade reduzidas (60%);

Academia – com horários reduzidos e capacidade reduzidas (60%);

Azul – Normal Controlado

Abertura normal do comércio.