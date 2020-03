Como vender sem sair de casa?

Começou a valer hoje (20), sexta-feira, o decreto da Prefeitura que exige o fechamento do comércio na capital paulista – exceto de alguns serviços essenciais, como mercados e farmácias. A medida é uma forma de evitar a disseminação do novo coronavírus (Covid-19), mas preocupa os comerciantes.

Uma das alternativas que os comerciantes estão adotando para continuar vendendo seus produtos é o uso da internet. O influenciador digital Tulio Borgias acredita que a tecnologia pode ser a solução para momentos de crise. Confira:

Faça uso das mídias sociais

Neste momento em que todos estão reclusos em casa, é preciso usar ferramentas digitais para chegar até o seu público. Uma solução rápida e de baixo custo é investir na criação de perfis do seu negócio nas principais mídias sociais, como Instagram e Facebook, e usá-los de forma inteligente para divulgar a sua marca e os produtos e serviços que você oferece.

Crie um produto digital

Sabe aquele tema que você é um grande especialista? Então, você pode compartilhar seu conhecimento sobre ele por meio de vídeo aulas, livros ou cursos. Pela internet é possível vender esses materiais usando uma rede de sites afiliados para divulgação.

Plataformas de vendas online

Talvez essa seja a hora de você ingressar em algum aplicativo ou plataforma de vendas online.

Utilize o WhatsApp

O WhatsApp é uma excelente ferramenta para se aproximar com os clientes. No entanto, antes de começar a disparar mensagens vendendo seus produtos ou serviços, é importante interagir com ele, isso pode ser o diferencial.

Aproveite os recursos das listas de transmissão

As listas de transmissão são como grupos de WhatsApp, com a diferença de que os clientes recebem as mensagens de forma individual. O conteúdo é enviado para todos os contatos selecionados de uma única vez. É possível criar listas de transmissão com até 256 contatos.