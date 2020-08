Competidor do MasterChef vence programa usando cabeça de Salmão

O quarto episódio da temporada do MasterChef 2020, da TV Band, teve como vencedor um competidor tranquilo, mas determinado. Servindo o terrine de salmão, prato feito justamente com a cabeça do peixe, Paulo Henrique sagrou-se campeão do último episódio do programa.

O cozinheiro Paulo Henrique recebeu uma cabeça de Salmão para disputar a segunda prova, e arriscando um prato que nunca havia feito, conquistou o paladar dos jurados e levantou o prêmio do quarto episódio da temporada.

O competidor aparentava tranquilidade que surpreendeu os jurados, isso porque mesmo diante da competição e de um prato que nunca havia feito, manteve sua cozinha organizada e não se afobou durante os preparos.

Paulo Henrique, de 23 anos, é paulistano e estudante de medicina. A conquista do MasterChef2020 foi a motivação necessária para trocar a medicina pela gastronomia.

A edição de 2020 do MasterChef sofreu diversas mudanças em comparação com as temporadas anteriores. Além dos cuidados do distanciamento entre os participantes, todo programa consagra um vencedor, algo que não agradou muito os fãs do reality de culinária.

Foto: Carlos Reinis/Reprodução