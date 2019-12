Compras de natal promete agitar a Zona Norte

Uma das datas mais aguardadas do ano para os comerciantes, o Natal finalmente está chegando. Ela é considerada a melhor época de vendas no varejo do 2º semestre e oferece uma excelente oportunidade para pessoas presentearem alguém especial na vida delas.

Neste ano a tendência de compras promete ser maior do que nos últimos anos. Segundo dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a estimativa é arrecadar R$ 35,9 bilhões na data, o que representa 4,8% a mais do que o mesmo período do ano passado.

A última vez que o varejo atingiu essa marca foi em 2013. Caso a previsão se confirme, os números do varejo voltarão aos mesmos patamares de vendas natalinas de 2014, considerado o ano que desencadeou a econômica no país.

Somente na cidade de São Paulo, as vendas natalinas no comércio devem crescer entre 3% e 7% em 2019, segundo as associações e federações de lojistas. Para a Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas do Estado de São Paulo (FCDLESP), a estimativa de crescimento pode chegar até 5%. Já para a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) o crescimento pode ser de em torno de 7%.

Esse crescimento nas vendas pode ter sido impulsionado pela liberação de saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), pela queda na taxa de juros e pelo décimo terceiro salário, conforme analise da Associação Comercial de São Paulo (ACSP).

O melhor de tudo é que, se você tem vontade de presentear alguém nesta data não precisa encarar as multidões do Brás ou da 25 de Março. A Zona Norte já possui inúmeros centros comerciais que atrai, não só moradores da região, mas da cidade inteira. Confira algumas das melhores opções de compras da região clicando aqui.