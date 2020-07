Concurso premiará 3 bandas em SP em homenagem ao Mês do Rock

Apesar de ter sido criado há décadas, o Rock ainda cativa jovens do mundo inteiro. Em razão disso, muitos amantes desse estilo já sonharam em ter uma banda, no entanto, a falta de incentivo e de espaços de ensaio são alguns dos principais fatores que dificultam a realização desse sonho.

Pensando nisso, a Top Link Music, em parceria com a Prefeitura de SP, realiza o concurso “New Rock Bands”. O evento conta com apoio da rádio Kiss FM e do programa Autoral Brasil e tem o objetivo identificar e incentivar os novos talentos da cidade de São Paulo.

Para participar é preciso preencher um formulário disponível no link da bio do Instagram @autoralbrasilkissfm até às 12h da quinta-feira (16). As 15 bandas finalistas serão reveladas ao vivo durante o programa Autoral Brasil, que acontece a partir das 20h.

O concurso irá premiar três bandas, elas ganharão um cachê de R$ 2 mil (cada), além de se apresentar ao vivo no Centro Cultural São Paulo, em formato live, sem plateia, no dia 23 de julho, quinta-feira, a partir das 21h.

A transmissão multiplataforma será pelo canal no YouTube da Rádio Kiss FM, do programa Autoral Brasil e também no Facebook oficial da rádio e do programa

O júri é formado por Paul Martins (Kiss FM), Rafael Bittencourt (Angra), Jimmy London (Matanza), Paulo Baron (Top Link Music) e Aline Cardoso (SMDET).

Além dessa ação, a Prefeitura separou uma programação especial para comemorar o Mês do Rock. Para saber mais acesse o link (clique aqui).

Top Link Music

Inscrições : Até 16 de julho, quinta-feira, às 12h

: Até 16 de julho, quinta-feira, às 12h Cadastro : Autoral Brasil Kiss FM

: Autoral Brasil Kiss FM Resultado: 16 de julho, quinta-feira, às 20h

Show Top Link Music

Quando: 23 de julho, quinta-feira, a partir das 21h

Transmissão: Canal do Youtube da Kiss

Foto meramente ilustrativa – Fotos Públicas