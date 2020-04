Confinamento aumenta risco de violência contra mulher

O isolamento social é a melhor prática para evitar a disseminação do novo coronavírus (Covid-19), segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). No entanto, essa medida pode ser um risco para quem tem um agressor dentro de casa.

Segundo o Ministério da Saúde, a cada quatro minutos, uma mulher é agredida no Brasil por, ao menos, um homem e sobrevive. Em 2018 a pasta registrou 145 mil casos de violência, seja ela física, psicológica, sexual ou outros tipos.

Para a Cíntia Jyo, gerente do Serviço de Defesa e Convivência da Mulher (CDCM) Mariás – localizado no Parque Novo Mundo, existe uma preocupação que o isolamento social pode “agravar a violência ou gerar uma violência [contra a mulher]”.

De acordo com a pasta, essa prática de violência é causada, especialmente, por pessoas próximas a ela, com destaque aos companheiros e ex-companheiros. A gerente do CDCM, revela essa violência ocorre por uma série de fatores, no entanto ela explica que existe “uma questão história, que na dinâmica familiar, isso é passado de geração a geração”.

A educadora Luana Ferreira Martins é moradora e atua no Jardim Brasil, periferia da zona norte de São Paulo, e foi vítima de violência por um ex-companheiro.

Ela complementa que a maior reclamação das mulheres é “a falta de um acompanhamento após [a realização] da denúncia, muitas vezes jogam a responsabilidade de tomada de decisão somente para mulher”.

A educadora destaca que a mulher precisa de apoio além da esfera familiar: “institucional também”. “Muitas mulheres que estão passando por esse momento, se sentem fragilizadas, precisando mais apoio prático, do que somente teórico” finaliza.

Aumento no número de denúncias

Segundo a ministra Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, desde quando o isolamento foi adotado, houve um aumento de cerca de 9% no volume de denúncias em comparação com a semana anterior.

A Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH), registrou que a média diária entre os dias 1 e 16 de março foi de 3.045 ligações recebidas e 829 denúncias registradas, contra 3.303 ligações recebidas e 978 denúncias registradas entre 17 e 25 do mesmo mês, um aumento percentual de 8,47%.

Prevendo esse cenário do crescimento na violência contra a mulher, na última segunda-feira (6) o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, pediu para que países somem esforços para conter a “horripilante onda global” de violência doméstica, alimentada pelas políticas de isolamento.

Para a Cintia Jyo, a melhor maneira de evitar essa escalada de violência é o poder público “continuar dando suporte nos serviços [de proteção à mulher] que já existem”.

Feminicídios na Zona Norte

De acordo com o Mapa da Desigualdade 2019, da Rede Nossa São Paulo, as regiões de Jaçanã, Casa Verde e Vila Guilherme estão entre os 10 distritos com mais registros de casos de feminicídio na capital paulista. O relatório apresentou números das 96 regiões do município.

Dos três distritos da zona norte, Vila Guilherme destaca-se por estar entre as três regiões mais perigosa para as mulheres, contabilizando 3,54 ocorrências de feminicídio a cada 10 mil mulheres. Casa Verde (2,29) surge em quinto lugar e Jaçanã (2,05) fica na sétima posição.

No entanto, vale mencionar que os bairros Sé e Barra Funda, primeira e segunda colocação, respectivamente, são conhecidos por serem regiões comerciais, ou seja, locais de intensa movimentação e concentração de pessoas, o que ressalta ainda mais o problema de Vila Guilherme, região com características mais residencial.