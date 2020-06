Confira 4 dicas para você escolher imóvel perfeito

A escolha de um lar é uma das decisões mais importantes da vida de uma família. Em razão disso, antes de escolher uma casa é importante levar em conta uma série de coisas para não se arrepender do investimento.

Segundo a pesquisa da Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário do Paraná (Ademi-PR), em parceria com a Brain Inteligência Corporativa, o perfil de pessoas que buscam investir seu dinheiro em uma casa própria têm em média 38 anos e renda familiar entre R$ 4 mil e R$ 7 mil.

Para ajudar nessa decisão, o CEO da Valor Real Empreendimentos, Antonio Lage, separou 4 dicas para as famílias conseguirem conquistar o sonho da casa própria mesmo durante a pandemia do coronavírus (covid-19):

Perfil financeiro

Antes de partir para um investimento como a compra de um imóvel, é preciso conhecer seu perfil financeiro e as possibilidades de orçamento familiar.

Em razão da pandemia, uma dica é ser conservador com os investimentos para não comprometer a renda no pagamento da entrada e das prestações, bem como não usar toda a poupança e outras reservas nesse processo. Uma dica útil e bastante aplicada é o uso do FGTS para pagar a entrada do imóvel.

Documentação em dia

Verificar as documentações necessárias à compra do imóvel também é algo que não pode ser esquecido. Isso vale tanto para os documentos e cadastros positivos dos compradores, como para os contratos e seguros envolvidos no processo com a incorporadora ou imobiliária. Termo de vistoria e tipos de fiador ou seguro fiança também são pontos importantes.

Localização e escolha do imóvel

Levar em conta a região onde o imóvel está localizada é uma das dicas mais importantes antes do investimento, pois é no bairro que sua família irá interagir com a vizinhança. Além disso, é importante ver se o local tem acesso ou é próximo de serviços como escola, trabalho, mercados e entre outras facilidades.

Além disso, o perfil do imóvel também precisa ser bem escolhido: área total e área útil, número de quartos, churrasqueira, aquecimento a gás, facilidades das áreas comuns, espaços de lazer, entre outros.

Se você tem o interesse em fazer a visita ao imóvel, mas não quer sair de casa por conta da pandemia, algumas imobiliárias oferecem as “visitas virtuais”, no qual o interessado poderá visitar os imóveis decorados.

Financiamento imobiliário

Os financiamentos de imóveis são a opção mais comum para quem não possui o valor total para pagamento à vista, mas é preciso avaliar bem as opções. Busque parcerias com imobiliárias que tenham parceria consolidada com algum banco.