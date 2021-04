Confira as 15 palavras-chave mais procuradas por empresas no Banco Nacional de Empregos

O uso dos filtros na busca de palavras-chave na hora de as empresas buscarem por currículos no Banco Nacional de Empregos – BNE é um termômetro para os profissionais que estão em busca de vagas de trabalho. Essas buscas indicam os setores mais procurados e nos quais podem haver oportunidades, especialmente em um contexto de aumento de desemprego como o que se vive no Brasil.

Em 2020, as palavras-chaves que mais se destacaram foram produção, indústria, empilhadeira, comercial, metalúrgica, limpeza, móveis, construção, transportadora, hospital, financeiro, plástico, qualidade, marketing e manutenção. Em 2019, as palavras destaque foram indústria, comercial, móveis, enfermagem, saúde, construção, hospital, financeiro, produção, marketing, rh, metalúrgica, empilhadeira, motorista e qualidade.

Os termos mais procurados por empresas estão ligados às principais tendências do mercado de trabalho, segundo o CEO do BNE, Marcelo de Abreu. “As empresas procuram por profissionais de acordo com as áreas que mais estão em alta no momento, como, por exemplo, TI, indústria, construção e administrativo”, explica.

Confira as palavras-chave que mais se destacaram baseada em seu volume de busca no primeiro bimestre de 2021.

Palavras-chave:

1) Mecânica

2) Motorista

3) Comercial

4) Produção

5) Metalúrgica

6) RH

7) Qualidade

8) Financeiro

9) Limpeza

10) Excel

11) Plástico

12) Construção

13) Administrativo

14) Indústria

15) TI

O CEO do BNE comenta que o processo digital realizado por palavras-chave permite fazer uma análise dos currículos dos profissionais. “A partir dessa procura, os recrutadores selecionam as pessoas que tem um objetivo profissional, destacando-se por sua formação e conhecimentos específicos”, finaliza.