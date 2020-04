Confira como vai funcionar o pagamento do auxílio emergencial

Na última terça-feira (7) o governo federal lançou o aplicativo para que famílias que não estão inscritas em programas sociais possam se cadastrar para receber a renda básica emergencial de R$ 600. O valor será depositado a partir do dia 14 deste mês.

Além do aplicativo, a Caixa também lançou uma página na internet (clique aqui) e uma central de atendimento telefônico para a retirada de dúvidas e a realização do cadastro.

No entanto, esse cadastro gerou muitas dúvidas nas pessoas, que por sua vez lotaram lotéricas e agências da Caixa Econômica Federal a fim de descobrir se poderia receber o auxílio emergencial.

Neste primeiro momento o auxílio emergencial será depositado para quem possui conta no Banco do Brasil ou conta poupança na Caixa. O calendário para saques em bancos, casas lotéricas ou correspondentes bancários será divulgado posteriormente.

Para ajudar nessa tarefa de descobrir se você será ou não beneficiado pelo programa, separamos duvidas algumas informações sobre o benefício, confira:

Quais são os critérios para receber o benefício?

Caso seja pessoa física: ser maior de 18 anos; não ter emprego formal; não for titular de benefício previdenciário ou assistencial, beneficiário do seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal, ressalvado o bolsa-família; ter renda mensal per capita de até meio salário mínimos (R$ 519) ou a renda familiar mensal for no total de até três salários mínimos (R$ 3.135); não tenha recebido em 2018 rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70.

Se você é autônomo: exercer atividade na condição de Microempreendedor Individual (MEI) ou; ser contribuinte individual do Regime Geral de Previdência Social ou; ser trabalhador informal, de qualquer natureza, inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal até 20 de março de 2020.

O beneficiário do Bolsa Família precisa se cadastrar?

Não há necessidade de se cadastrar no aplicativo ou site. O beneficiário desse grupo receberá o maior valor entre o Bolsa Família e a renda básica emergencial no fim de abril, de maio e de junho.

O beneficiário de outros programas sociais receberão o benefício?

Não! Quem já recebe aposentadorias, pensões e demais benefícios previdenciários, seguro-desemprego, benefícios assistenciais como o Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou outro programa federal de transferência de renda não terão direito ao auxílio, exceto para quem recebe o Bolsa Família.

Como será feito o pagamento a mães solteiras?

Mulheres mães e chefes de família poderá receber R$ 1,2 mil (duas cotas) por mês caso se enquadrem nos critérios anteriores.

O que acontecerá se quem recebe o auxílio emergencial conseguir emprego?

Beneficiário que, durante a vigência do programa, for contratado com carteira assinada ou vir a renda familiar ultrapassar o limite continuará a receber a renda básica emergencial que tem a duração de três meses.

Quem precisa baixar o aplicativo e se cadastrar?

Trabalhadores informais sem registro

Microempreendedores individuais

Contribuintes individuais ou facultativos do INSS

Embora os MEI e os contribuintes do INSS estejam inscritos na base de dados do governo, a Caixa Econômica Federal e o Ministério da Cidadania recomendam baixar o aplicativo e para ajustar dados, como a renda familiar. O aplicativo avisará caso o CPF do trabalhador já esteja inscrito no CadÚnico

O cadastro para receber o auxílio pode ser feito de três formas:

Pela internet, no site auxilio.caixa.gov.br

Pelo aplicativo Caixa Auxílio Emergencial, disponível para celulares e tablets do sistemas Android e iOS. Os aplicativos podem ser baixados de graça por quem não tenha crédito no celular, graças a um acordo entre o governo e as operadoras de telefonia

Cadastro em lotéricas e agências da Caixa para quem não tem acesso à internet. Por causa da pandemia de coronavírus, as agências da Caixa estão funcionando com horário reduzido, das 10h às 14h

Quando vou receber?

Para inscritos no CadÚnico:

Primeira parcela: a partir de quinta-feira (9) para quem tem conta no Banco do Brasil ou conta poupança na Caixa, dois dias úteis após a Caixa receber a base de dados da Dataprev, que ocorre hoje (7);

para quem tem conta no Banco do Brasil ou conta poupança na Caixa, dois dias úteis após a Caixa receber a base de dados da Dataprev, que ocorre hoje (7); Segunda parcela: entre 27 e 30 de abril , dependendo do mês de nascimento do trabalhador;

, dependendo do mês de nascimento do trabalhador; Terceira e última parcela: entre 26 e 29 de maio, dependendo do mês de nascimento

Para os trabalhadores informais, MEI e contribuintes individuais ou facultativos do INSS, que fizeram o cadastro no site ou no aplicativo:

Primeira parcela: a partir de 14 de abril , com a possibilidade de ser pago na segunda-feira (13), caso a Caixa termine de processar os dados antes do prazo de três dias úteis;

, com a possibilidade de ser pago na segunda-feira (13), caso a Caixa termine de processar os dados antes do prazo de três dias úteis; Segunda parcela: entre 27 e 30 de abril ;

; Terceira e última parcela: entre 26 e 29 de maio.

Quem recebe Bolsa Família:

As três parcelas serão pagas nos mesmos dias de pagamento do Bolsa Família, nos últimos dez dias úteis de cada mês , conforme o final do Número de Inscrição Social (NIS);

, conforme o final do Número de Inscrição Social (NIS); Meses de pagamento das parcelas: abril, maio e junho.

Como será feito o pagamento?

O deposito irá acontecer em qualquer banco indicado pelo beneficiário. No entanto, nesta primeira fase, não haverá saques, apenas depósitos. O dinheiro só poderá ser movimentado eletronicamente.

Para quem não possui conta em banco, o beneficiário terá que autorizar a abertura de uma conta poupança digital na hora de cadastrar o benefício no site ou no aplicativo. O processo é automático e dispensa a apresentação física de documentos.

*Com informações da Agência Brasil

Foto: Marcello Casal Jr./ Agência Brasil