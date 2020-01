Confira o calendário de ensaios e a ordem dos desfiles das escolas de samba de SP

As escolas de samba do grupo especial divulgaram sua agenda de ensaios para o Carnaval de 2020. Além de ser um momento de confraternização, os ensaios são importantes para conhecer um pouco mais sobre o que a agremiação irá apresentar na avenida nos dias 21 e 22 de fevereiro.

Confira a lista das escolas de samba de acordo com a ordem dos desfiles:

Dia 1 – sexta-feira (21 de fevereiro)

Barroca Zona Sul

Dias: Ensaios todos os domingos a partir das 18h;

Ensaios todos os domingos a partir das 18h; Valor : Entrada franca para sócios e R$ 5 aos não-sócios;

: Entrada franca para sócios e R$ 5 aos não-sócios; Endereço: Avenida Barro Branco, 3284, Vila do Encontro – Zona Sul.

Dias : Aos domingos, às 17h, na rua Sérgio Tomás – Bom Retiro | e às terças, às 20h, na quadra da escola – Rua Coronel Bento Bicudo, 761 – Piqueri;

: Aos domingos, às 17h, na rua Sérgio Tomás – Bom Retiro | e às terças, às 20h, na quadra da escola – Rua Coronel Bento Bicudo, 761 – Piqueri; Valor: Todos os ensaios são com entrada gratuita.

Dias : Todos os sábados e quintas-feiras, a partir das 20h;

: Todos os sábados e quintas-feiras, a partir das 20h; Valor : Sócios Dragões da Real com a carteirinha do Carnaval 2020 têm entrada franca. Para os demais: Janeiro: Quintas, R$ 10, e Sábados, R$ 20 | Fevereiro: Quintas, R$ 20, Sábados, R$ 30;

: Sócios Dragões da Real com a carteirinha do Carnaval 2020 têm entrada franca. Para os demais: Janeiro: Quintas, R$ 10, e Sábados, R$ 20 | Fevereiro: Quintas, R$ 20, Sábados, R$ 30; Endereço: Avenida Embaixador Macedo Soares, 1018 – Vila Anastácio

Dias : Às quintas e domingos às 20h. Portões abertos a partir das 18h;

: Às quintas e domingos às 20h. Portões abertos a partir das 18h; Valor : R$ 10;

: R$ 10; Endereço: Rua Norma de Luca, 550 – Parque Industrial Tomas Edson.

Dias: Ensaios aos sábados e quintas às 21h e às terças às 20h;

Ensaios aos sábados e quintas às 21h e às terças às 20h; Valor : Entrada franca aos associadas e R$ 10 aos não-associados;

: Entrada franca aos associadas e R$ 10 aos não-associados; Endereço: Rua Melo Peixoto 1.513 – Viaduto Carrão.

Dias : Ensaios todos os sábados;

: Ensaios todos os sábados; Valor : Entrada gratuita a partir das 23h;

: Entrada gratuita a partir das 23h; Endereço: Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 2042 – Casa Verde.

Dias : Todos os domingos a partir das 20h;

: Todos os domingos a partir das 20h; Valor : Entrada gratuita aos associadas. Aos demais a entrada é R$ 10;

: Entrada gratuita aos associadas. Aos demais a entrada é R$ 10; Todas as quartas às 20h (ensaio de canto, sem bateria, só as alas) | entrada gratuita;

A partir de sexta (17) haverá ensaios todas sextas às 20h | entrada gratuita;

Endereço: Av. Paulo Silva Araújo, 25 – Jardim São Paulo.

Dia 2 – sábado (22 de fevereiro)

Dias : Todos os domingos às 18h;

: Todos os domingos às 18h; Valor : Entrada 1kg de alimento não perecível;

: Entrada 1kg de alimento não perecível; Endereço: Rua Cardeal Santiago Luís Copello, 300 – Vila Ribeiro de Barros.

Dias : Ensaios às sextas, às 20h e domingos às 16h com pagode dos Amigos do Presidente;

: Ensaios às sextas, às 20h e domingos às 16h com pagode dos Amigos do Presidente; Valor : Entrada gratuita;

: Entrada gratuita; Endereço: Rua Itaqui, 141 – Pari.

Dias : Todas as sextas, a partir das 23h;

: Todas as sextas, a partir das 23h; Valor : R$ 10;

: R$ 10; Dias : Domingos às 15h e terças às 20h;

: Domingos às 15h e terças às 20h; Valor : entrada gratuita;

: entrada gratuita; Endereço: Rua Cristina Tomás, 183 – Bom Retiro.

Dias : Ensaios de quadra todo domingo, às 19h

: Ensaios de quadra todo domingo, às 19h Valor : R$ 15;

: R$ 15; Endereço : Rua Samaritá, 1020 – Jardim das Laranjeiras;

: Rua Samaritá, 1020 – Jardim das Laranjeiras; Ensaios de rua : 09/01, 17/01, 31/01, 06/02 e 14/02, às 20h;

: 09/01, 17/01, 31/01, 06/02 e 14/02, às 20h; Valor : Entrada franca;

: Entrada franca; Endereço: Rua Madalena Madureira – Sítio do Morro.

Dias : Ensaios todos os domingos, às 20h;

: Ensaios todos os domingos, às 20h; Valor : R$ 10;

: R$ 10; Endereço: Avenida Presidente Castelo Branco, 7683 – Barra Funda.

Dias : Ensaios todas as sextas-feiras, às 21h30, e domingos, às 18h

: Ensaios todas as sextas-feiras, às 21h30, e domingos, às 18h Valor : R$ 20

: R$ 20 Endereço: Rua Cabo João Monteiro da Rocha, 448 – Jardim Japão

Dias : Ensaios todas as quartas e sextas-feiras;

: Ensaios todas as quartas e sextas-feiras; Valor : R$ 20;

: R$ 20; Endereço: Rua Rosas de Ouro, Jardim das Graças, ao lado da Ponte da Freguesia do Ó.

Ingresso para o desfile

Os ingressos para os desfiles das escolas de samba do grupo especial, grupo de acesso e o desfile das campeãs já estão disponíveis. A retirada ocorrerá a partir do dia 25 de janeiro, sábado, no Pavilhão Olavo Fontoura, no Anhembi, Portão 1 – Avenida Olavo Fontoura, 1.209 – Santana.

Os ingressos nominais, por isso é fundamental apresentar o RG e CPF na hora da compra para o cadastro. Eles estão disponíveis pelo site (clique aqui).