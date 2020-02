Confira o que muda na cidade de SP por conta do carnaval 2020

O carnaval começa neste fim de semana e, por conta disso, a cidade de São Paulo preparou um aparato especial para receber a maior festa do Brasil. Assim como no ano passado, a gestão irá acompanhar as festas de rua e no Sambódromo do Anhembi.

Apesar da data do carnaval estar marcada a partir deste sábado (22), a festa começou, oficialmente, com os desfiles dos blocos de rua no último dia 15 de fevereiro e irá terminar somente no dia 1º de março.

Infraestrutura

Média de 2.750 unidades de banheiros químicos por dia (2.500 unidades comuns mais 250 unidades destinadas a portadores de necessidades especiais), em 8 dias de desfiles. Total máximo de até 22 mil diárias de banheiros químicos no Carnaval de Rua 2020. O número pode sofrer alterações durante a execução do evento.

Transporte

Ao longo de todo o carnaval, a prefeitura montou um esquema de mudança nos itinerários dos ônibus municipais, para descobrir qual o caminho certo para chegar na folia, basta acessar o link (clique aqui).

A SPTrans prevê os seguintes desvios de linhas de ônibus:

Pré-carnaval (15 e 16 de fevereiro) – desvio de 560 linhas de ônibus

Carnaval (22 a 25 de fevereiro) – desvio de 730 linhas de ônibus

Pós-carnaval (29 de fevereiro e 1 de março) – desvio de 340 linhas de ônibus

Previsão de mudanças de pontos de ônibus:

Linhas normais – cerca de 570 pontos de embarque e desembarque

Linha turística – 8 pontos

Trânsito

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) terá esquema especial para interdições em decorrência de desfiles e monitoramento de trânsito na cidade durante todo o período de carnaval, desde o pré-carnaval até o pós-carnaval. Para saber onde vai acontecer as interdições, desvios de trânsito na cidade durante o carnaval, acesse o site da CET (clique aqui).

Saúde

A cidade de São Paulo terá 20 postos médicos montados pela Prefeitura em estruturas fixas provisórias nos desfiles de blocos de rua. O funcionamento iniciará duas horas antes do horário marcado para o evento no local e será encerrado somente quando a Polícia Militar der por encerrada a programação nos locais.

Cada posto médico contará, no mínimo, com 10 profissionais: dois médicos, um enfermeiro e sete técnicos de enfermagem.

O sistema de atendimento móvel será composto de 100 ambulâncias em cada dia de evento, divididas em 30 ambulâncias UTI e 70 ambulâncias de suporte básico.