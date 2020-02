Confira onde vai rolar bloquinhos de carnaval na zona norte neste fim de semana

Mal começou o mês de fevereiro e a zona norte já foi tomada pelos bloquinhos de rua. Somente neste fim de semana, dias 8 e 9 de fevereiro, serão cinco atrações que prometem fazer o esquenta para o carnaval de rua. As festas prometem misturar estilos diferentes como jazz, reggae e, claro, muito samba. Programação gratuita.

No Centro Cultural da Juventude (CCJ) acontece a Folias Brasileiras. A atração é destinado à criança que tem o interesse em conhecer as folias de cada de cada região, como a folia de reis, o frevo e muitas outras. No domingo será a vez dos blocos Jah É e Kaya na Gandaia se apresentarem. O show/bloco promete misturar o carnaval com o reggae, espalhando diversão e paz para o público.

Já a festa na Casa de Cultura Tremembé acontece nos dois dias. No sábado (8) quem anima a população é o bloco do Jatobá, um cortejo itinerante que apresenta as principais marchinhas paulistanas de carnaval de rua. Já no domingo (9) a festa fica por conta do Bloco Unidos do Swing, que é considerado por ser o primeiro grupo a inserir o jazz no circuito carnavalesco de São Paulo.

Por fim, na Casa de Cultura Vila Guilherme (Casarão) contará com o Bloco do Pequeno Burguês no domingo. Com sua Bateria valente, o Bloco apresentará um show com muito ritmo, samba no pé e alegria.

Confira a programação completa:

Centro Cultural da Juventude | Av. Deputado Emílio Carlos, 3641 – Vila Nova Cachoeirinha

Folias Brasileiras

Quando : 8 de fevereiro, sábado, às 15h

Bloco Jah É + Bloco Kaya na Gandaia

Quando : 9 de fevereiro, domingo, às 14h

Casa de Cultura Tremembé | Rua Maria Amália Lopes de Azevedo, 190 – Tremembé

Bloco do Jatobá

Quando : 8 de fevereiro, sábado, às 16h

Bloco Unidos do Swing

Quando : 9 de fevereiro, domingo, às 16h

Casa de Cultura Vila Guilherme – Casarão | Praça Oscar da Silva, 110 – Vila Guilherme

Bloco do Pequeno Burguês

Quando : 9 de fevereiro, sábado, às 16h

Foto: Priscila Requena/Divulgação