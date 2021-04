Confira os principais indicados ao Oscar 2021. Premiação será no domingo (25)

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciará no próximo domingo, dia 25 de abril, seus vencedores. A atual edição do “Oscar 2021 será marcada pelas produções feitas por serviços de streaming e pela diversidade em uma temporada afetada pela pandemia do novo coronavírus.

O principal favorito é Mank, que teve 10 indicações e está disponível na Netflix. O filme conta a história do processo de criação da obra “Cidadão Kane” (1941), de Orson Welles.

Já outras seis películas receberam seis indicações cada uma. São elas: “Minari”, “Nomadland”, “Meu pai”, “Judas e o messias negro”, “Os 7 de Chicago” e “O som do silêncio”.

Entre elas, está Nomadland, que vem ganhando destaque em outras premiações e tem previsão de estreia no Brasil em abril de 2021. Ele é dirigido por Chloé Zhao que concorre a estatueta de melhor direção.

O enredo do filme conta que após o colapso econômico de uma cidade empresarial na zona rural de Nevada, Fern (Frances McDormand) faz as malas com sua van e parte na estrada explorando uma vida fora da sociedade convencional como uma nômade moderna.

Por sua vez, Bela Vingança e a Voz Suprema dos Blues surgem com cinco indicações. Bela Vingança também é dirigido por uma mulher: Emerald Fennell, que ganhou destaque interpretando Camilla Parker-Bowles (atual esposa do príncipe Charles) na série The Crown da Netflix.

Neste ano, será a primeira vez que duas mulheres vão concorrer ao prêmio de melhor direção.

Outro destaque é a indicação póstuma de Chadwick Boseman, o eterno Pantera Negra, e que faleceu no ano passado vítima de câncer, que concorre a melhor ator por “A voz suprema dos blues.”

Confira os indicados nas principais categorias:

Melhor filme

“Meu pai”

“Judas e o messias negro”

“Mank”

“Minari”

“Nomadland”

“Bela vingança”

“O som do silêncio”

“Os 7 de Chicago”

Melhor atriz

Viola Davis – “A voz suprema do blues”

Andra Day – “Estados Unidos Vs Billie Holiday”

Vanessa Kirby – “Pieces of a woman”

Frances McDormand – “Nomadland”

Carey Mulligan – “Bela vingança”

Melhor ator

Riz Ahmed – “O som do silêncio”

Chadwick Boseman – “A voz suprema do blues”

Anthony Hopkins – “Meu pai”

Gary Oldman – “Mank”

Steve Yeun – “Minari”

Melhor direção

Thomas Vinterberg – “Druk – Mais uma rodada”

David Fincher – “Mank”

Lee Isaac Chung – “Minari”

Chloé Zhao – “Nomadland”

Emerald Fennell – “Bela vingança”

Melhor atriz coadjuvante

Maria Bakalova – “Borat: fita de cinema seguinte”

Glenn Close – “Era uma vez um sonho”

Olivia Colman – “Meu pai”

Amanda Seyfried – “Mank”

Yuh-Jung Youn – “Minari”

Melhor ator coadjuvante