Confira os últimos desfiles que acontecem na zona norte neste fim de semana

Como todo Carnaval tem seu fim – já dizia a música de Los Hermanos – a folia de São Paulo também tem data pra acabar, e será neste fim de semana. Apesar do Carnaval ter acabado oficialmente na Quarta-Feira de Cinzas (26/02), os últimos blocos saem a rua para divertir, pela última vez, os foliões mais apaixonados.

A região que terá mais desfiles será Santana / Tucuruvi, com 9 blocos, seguida de Casa Verde / Cachoeirinha (6), Vila Maria / Vila Guilherme (5), Freguesia do Ó / Brasilândia (3) e, por fim, Jaçanã / Tremembé, com 2 desfiles de rua.

Por conta das festas de rua, muitas linhas de ônibus mudarão seu trajeto, por isso é importante ficar atento na hora de sair de casa, para saber mais sobre a mudança nas linhas, acesse o site (clique aqui). Os desfiles estão programados para terminar às 19h, a gestão municipal estima que até às 20h as vias estarão liberadas.

CONFIRA A RELAÇÃO ABAIXO:

CASA VERDE / CACHOEIRINHA

Azaração Casaverdense

Quando : 29 de fevereiro

: 29 de fevereiro Concentração : 14h e Dispersão: 20h

: 14h e Dispersão: 20h Endereço Concentração: Rua Eng. Walther Buff, entre Rua João Rudge e Rua Giovanni de Lucca (Pç José Tomaselli), Trajeto: Rua João Rudge, Rua Zanzibar, Rua Atílio Piffer, Rua Bernardino Fanganiello, Rua Do Havre, Rua Zanzibar, Rua João Rudge, Rua Eng. Walther Buff, Endereço Dispersão: Rua Eng. Walther Buff, entre Rua João Rudge e Rua Giovanni de Lucca (Pç José Tomaselli).

Bloco Tia Ruth

Quando : 1º de março

: 1º de março Concentração : 13h e Dispersão: 18h

: 13h e Dispersão: 18h Endereço Concentração: Avenida Deputado Emílio Carlos, 3641; Trajeto: Avenida Deputado Emílio Carlos; Endereço Dispersão: Av. Deputado Emílio Carlos, 3641.

Bloco Carnavalesco do caldeirão do samba

Quando : 1º de março

: 1º de março Concentração : 13h e Dispersão: 18h

: 13h e Dispersão: 18h Endereço Concentração: Rua Dobrada, 159; Trajeto: rua dobrada 159, até a esquina da rua ouro grosso, rua ouro grosso até rua dobrada, 159, Endereço Dispersão: Rua Dobrada.

GRCE É Nós que Tá

Quando : 1º de março

: 1º de março Concentração : 14h e Dispersão: 19h

: 14h e Dispersão: 19h Endereço Concentração: Rua Leonor Barbosa Rodrigues, 384, Trajeto: Toda a extensão da rua Leonor Barbosa Rodrigues, Endereço Dispersão: rua Leonor Barbosa Rodrigues, 440.

Bloco carnavalesco Marcelo Leme Parque Peruche

Quando : 1º de março

: 1º de março Concentração : 13h e Dispersão: 18h

: 13h e Dispersão: 18h Endereço Concentração: Rua Doutor Gabriel Covelli, 12, Trajeto: Da esquina da Rua Anízio Moreira até a esquina da Rua José Rangel de Camargo, Endereço Dispersão: Rua Dr. Gabriel Covelli.

Maracukaya Folia

Quando : 1º de março

: 1º de março Concentração : 13h e Dispersão: 18h

: 13h e Dispersão: 18h Endereço Concentração: Rua Gil Vicente, 38, Trajeto: Rua Gil Vicente, Endereço Dispersão: Rua Gil Vicente, 38

FREGUESIA DO Ó/BRASILÂNDIA

Bloco JAH É

Quando : 1º de março

: 1º de março Concentração : 12h e Dispersão: 17h

: 12h e Dispersão: 17h Endereço Concentração: Largo da Matriz, 11, Trajeto: Largo da matriz em torno da praça, Endereço Dispersão: Largo da Matriz, 70.

Assombrosos do Ó

Quando : 1º de março

: 1º de março Concentração : 14h e Dispersão: 19h

: 14h e Dispersão: 19h Endereço Concentração: Rua Doutor Artur Fajardo, 405, Trajeto: rua Artur farjado, 405 – ministro Petrônio Portela, Calixto de Almeida, general José de Andrade, praça do quarto centenário e rua Nazário pagani, Calixto de Almeida, Petrônio Portela e Artur farjado, Endereço Dispersão: Rua Dr. Artur Fajardo.

Bloco Pobre Loko XIII

Quando : 1º de março

: 1º de março Concentração : 14h e Dispersão: 18h

: 14h e Dispersão: 18h Endereço Concentração: Rua Mirangoaba, 146, Trajeto: Rua Mirangoaba; Numeração 146, Endereço Dispersão: Rua Mirangoaba; Numeração 384.

JAÇANÃ / TREMEMBÉ

Bloco Vem Pro Trem das Onze

Quando : 1º de março

: 1º de março Concentração : 15h e Dispersão: 19h

: 15h e Dispersão: 19h Endereço Concentração: Rua Irma Emerenciana, 623, Trajeto: rua Irma Emerenciana, av Franscisco Rodrigues, Endereço Dispersão: Av. Franscisco Rodrigues, 291.

Bloco do Fumaça

Quando : 1º de março

: 1º de março Concentração : 13h e Dispersão: 18h

: 13h e Dispersão: 18h Endereço Concentração: Avenida Manoel Gaya, 806, Trajeto: Av Manoel Gaya 806 (fixo), Endereço Dispersão: Av Manoel Gaya 806 (fixo).

SANTANA / TUCURUVI

Bloco do Pequeno Burguês

Quando : 29 de fevereiro

: 29 de fevereiro Concentração : 11h e Dispersão: 16h

: 11h e Dispersão: 16h Endereço Concentração: Av. Dumont Villares, 1601 até 1501, Trajeto: Av. Dumont Villares 1501 até 1199 (altura Posto Shell), Endereço Dispersão: Av. Dumont Villares 1109 (Altura Praçå Nelson Gibello Gatto).

Bloco Ritaleena

Quando : 29 de fevereiro

: 29 de fevereiro Concentração : 14h e Dispersão: 19h

: 14h e Dispersão: 19h Endereço Concentração: Av. Dumont Vilares, 1601 até 1501, Trajeto: Av. Dumont Vilares 1501 até 1199 (altura Posto Shell). Endereço Dispersão: Av. Dumont Vilares 1109 (Altura Praça Nelson Gibello Gatto).

Bloco Unidos do Jardim São Paulo

Quando : 29 de fevereiro

: 29 de fevereiro Concentração : 12h e Dispersão: 17h

: 12h e Dispersão: 17h Endereço Concentração: Rua Carlos Laet, 139, Trajeto: Início pela rua Calos Laet; Rua Parque Domingos Luiz; Rua Gaspar Soares; Rua Parque Domingos Luiz; Rua Castro Maia; Avenida Leôncio De Magalhães; Término Rua Carlos Laet, Endereço Dispersão: Rua Carlos Laet.

Bloco Carnafacul Seja Você Seja Feliz

Quando : 1º de março

: 1º de março Concentração : 12h e Dispersão: 17h

: 12h e Dispersão: 17h Endereço Concentração: Av. Dumont Villares, 1601 até 1501, Trajeto: Av. Dumont Villares 1501 até 1199 (altura Posto Shell). Endereço Dispersão: Av. Dumont Villares 1109 (Altura Praçå Nelson Gibello Gatto).

Pipoca do Cantor e Compositor Edu Casanova

Quando : 1º de março

: 1º de março Concentração : 11h e Dispersão: 16h

: 11h e Dispersão: 16h Endereço Concentração: Av. Dumont Villares, 1601 até 1501, Trajeto: Av. Dumont Villares 1501 até 1199 (altura Posto Shell)., Endereço Dispersão: Av. Dumont Villares 1109 (Altura Praçå Nelson Gibello Gatto).

Bloco Cultural Carnavalesco Boêmios da Madame

Quando : 1º de março

: 1º de março Concentração : 14h e Dispersão: 19h

: 14h e Dispersão: 19h Endereço Concentração: Avenida Engenheiro Caetano Alvares, 6600, Trajeto: do numero 6600 até o final desta avenida, Endereço Dispersão: avenida engenheiro caetano alvares 6600 (desfile indo e vindo para o mesmo local).

Bloco Viracopo

Quando : 1º de março

: 1º de março Concentração : 13h e Dispersão: 18h

: 13h e Dispersão: 18h Endereço Concentração: Rua Pedro Cacunda, 157, Trajeto: Rua Pedro Cacunda 157 até a rua Pedro Cacunda 440, Endereço Dispersão: Rua Pedro Cacunda, 440.

Amigos do Pedreira

Quando : 1º de março

: 1º de março Concentração : 13h e Dispersão: 18h

: 13h e Dispersão: 18h Endereço Concentração: Praça Doutor Policarpo de Magalhães Viotti, Trajeto: Em volta da Praça, Endereço Dispersão: Na Praça.

Bloco Terreirão SP

Quando : 1º de março

: 1º de março Concentração : 14h e Dispersão: 19h

: 14h e Dispersão: 19h Endereço Concentração: Rua Viri, entre Luis Dumont Villares e Pq Domingos Luis, Trajeto: fixo, Endereço Dispersão: Rua Viri, entre Luis Dumont Villares e Pq Domingos Luis.

VILA MARIA / VILA GUILHERME

Bloco do Chocolatte

Quando : 1º de março

: 1º de março Concentração : 13h e Dispersão: 18h

: 13h e Dispersão: 18h Endereço Concentração: Rua Chico Pontes, 1500, Trajeto: Av. Nadir Dias de Figueiredo até São Quirino, Endereço Dispersão: Rua Chico Pontes, 1500.

Família Só Kara Loko

Quando : 1º de março

: 1º de março Concentração : 13h e Dispersão: 18h

: 13h e Dispersão: 18h Endereço Concentração: Rua Canhoneira Mearim, 631, Trajeto: Rua Canhoneira Mearim/Av Alberto Byington/Rua Kaneda/ Rua Canhoneira Mearim, Endereço Dispersão: Rua Canhoneira Mearim.

Bloco São Pompeu

Quando : 1º de março

: 1º de março Concentração : 14h e Dispersão: 19h

: 14h e Dispersão: 19h Endereço Concentração: Praça Marcelino Machado, 5, Trajeto: Praça Marcelino Machado, Endereço Dispersão: Rua Santa Fé do Sul.

Tô Atrasado Mais Eu Chego

Quando : 1º de março

: 1º de março Concentração : 13h e Dispersão: 18h

: 13h e Dispersão: 18h Endereço Concentração: Rua Tenente Sotomano, 1309, Trajeto: Rua Tenente Sotomano, Itamonte, Álvaro dos Santos, Carlos dos Santos, Crisciuma, Antenor Navarro, Endereço Dispersão: Rua Tenente Sotomano.

Bloco Carnavalesco só quem tem problema em casa #ninguemdorme

Quando : 1º de março

: 1º de março Concentração : 14h e Dispersão: 19h

: 14h e Dispersão: 19h Endereço Concentração: Rua José Antonio da Silva, 4, Trajeto: Rua Geolandia, Endereço Dispersão: Rua José Antonio da Silva com a rua Geolândia com avenida Gustavo Adolfo apenas uma volta de quarteirão.