Confira quais são os desfiles de rua deste fim de semana na zona norte

Este fim de semana promete ser de muita animação e festa na zona norte. Isso porque começa oficialmente a temporada dos bloquinhos de rua na cidade de São Paulo. A região que receberá mais festa será Santana, com 12 blocos; logo em seguida vem Casa Verde, com 10; Vila Maria terá sete; Freguesia do Ó com seis e, por fim, Jaçanã com dois desfiles.

Por conta das festas de rua, muitas linhas de ônibus mudarão seu trajeto, por isso é importante ficar atento na hora de sair de casa, para saber mais sobre a mudança nas linhas, acesse o site (clique aqui). Os desfiles estão programados para terminar às 19h, a gestão municipal estima que até às 20h as vias estarão liberadas.

Confira todos os desfiles:

CASA VERDE / CACHOEIRINHA

Bloco Raízes de Casa Verde

Quando : 15 de fevereiro

: 15 de fevereiro Concentração : 14h e Dispersão: 19h

: 14h e Dispersão: 19h Endereço Concentração: Avenida Baruel, 153, Trajeto: Av Baruel, R. Lençóis, R. Manoel Garcia, R. Professor Castro Pereira, Endereço Dispersão: Rua Professor Castro Pereira (na praça Praça Bartolomeu Fernandes. De Faria).

Bloco Espiga do Japa

Quando : 15 de fevereiro

: 15 de fevereiro Concentração : 14h e Dispersão: 19h

: 14h e Dispersão: 19h Endereço Concentração: Rua José de Oliveira, 522, Trajeto: Rua José de Oliveira, Rua Valdemar Martins, Rua Generel Ibere Leal Ferreira, Rua Dr. Ignácio Proença de Gouveia, Endereço Dispersão: Rua José de Oliveira, 522.

Bloco Comunidade Memo Memo

Quando : 15 de fevereiro

: 15 de fevereiro Concentração : 15h e Dispersão: 19h

: 15h e Dispersão: 19h Endereço Concentração: Rua Santa Eudoxia, 1100, Trajeto: Rua Santa Eudoxia, Rua Amando Coelho, Gabriel Covelli, Endereço Dispersão: Rua Gabriel Covelli, Altura do nº 700.

Grêmio Recreativo e Cultural do Imirim Bras Pereira Banda Show

Quando : 15 de fevereiro

: 15 de fevereiro Concentração : 14h e Dispersão: 19h

: 14h e Dispersão: 19h Endereço Concentração: Rua Carolina Roque, 492, Trajeto: Rua Carolina Roque, Rua Atlântico Meridional, Rua Angelo Lupi, Rua Aida Gomes De Toledo, Rua São Miguel Roque, Rua João Roque, Av. Imirim (Lateral), Praça Guido Giovanni e o retorno pela Rua João Roque e Carolina Roque, Endereço Dispersão: Rua Carolina Roque.

Associação Bloco Carnavalesco Água Ardente

Quando : 15 de fevereiro

: 15 de fevereiro Concentração : 13h e Dispersão 18h

: 13h e Dispersão 18h Endereço Concentração: Rua Antonio Rates, 30, Trajeto: Rua Antonio Rates – Av. Inajar de Souza – Rua Silvério de Carvalho – Rua João Pires Coelho – Rua São Leandro – Rua Antonio Rates, Endereço Dispersão: Rua Antonio Rates.

Bloco carnavalesco LULE

Quando : 15 de fevereiro

: 15 de fevereiro Concentração : 14h e Dispersão: 19h

: 14h e Dispersão: 19h Endereço Concentração: Rua Padre Estanislau de Campos, 136, Trajeto: Rua Padre Estanislau de Campos, avenida Antônio Munhoz Bonilha, rua Rodolfo Teófilo, rua Natercia, rua Padre Estanislau de Campos, Endereço Dispersão: Rua Padre estanislau de campos.

Bloco Amigos do Gelo Futebol e Samba

Quando : 15 de fevereiro

: 15 de fevereiro Horário Concentração : 14h e Dispersão: 19h

: 14h e Dispersão: 19h Endereço Concentração: Rua Coronel Joaquim de Freitas, 335, Trajeto: Praça Canaã (R. Cel. Joaquim de Freitas), R. Rocha Lima, R. Madalena de Madureira, Pça do Sossego, Rua Carolina Soares, Rua Rocha Lima, Rua Diogo de Oliveira, Rua Carolina Soares, Praça Canaã (R. Cel. Joaquim de Freitas), Endereço Dispersão: Praça Canaã (Rua Cel Joaquiam de Freitas).

Bloco Folia da Budega

Quando : 16 de fevereiro

: 16 de fevereiro Concentração : 13h e Dispersão: 18h

: 13h e Dispersão: 18h Endereço Concentração: Rua Dom Bento Pickel, 921, Trajeto: Saída – Rua Dom Bento Pickel, 921; Rua Prof Silva D’azevedo; Rua Aburá; Pça Santissima Trindade; Retorno – Rua Aburá; Rua Prof. Silva D’azevedo e Rua Dom Bento Pickel, Endereço Dispersão: Rua Dom Bento Pickel.

Associação Social e Cultural Em Cima Da Hora Futebol e Samba

Quando : 16 de fevereiro

: 16 de fevereiro Concentração : 14h e Dispersão: 19h

: 14h e Dispersão: 19h Endereço Concentração: Rua Benedito Augusto Ferreira, 100, Trajeto: IDA-Concentração Rua Benedito A.Ferreira, Rua Alvaro Silva, A. Clavasio A. da Silva, Av. Dep.Emilio Carlos, Av. Antonio Bonilha, Rua Rodolfo Teofilo, VOLTA Av.Antonio M. Bonilha, Rua Benedito A. Ferreira – Dispersão, Endereço Dispersão: Rua Benedito Augusto Ferreira, 100.

Kriolinho e kriolão

Quando : 16 de fevereiro

: 16 de fevereiro Concentração : 14h e Dispersão: 18h

: 14h e Dispersão: 18h Endereço Concentração: Salvador Ligabue, entre José Kileber e Affonso Salzano, Trajeto: Salvador Ligabue, entre José Kileber e Affonso Salzano, Endereço Dispersão: Salvador Ligabue, entre José Kileber e Affonso Salzano.

Sovaco de cobra

Quando : 16 de fevereiro

: 16 de fevereiro Concentração : 14h e Dispersão: 19h

: 14h e Dispersão: 19h Endereço Concentração: Rua dobrada, Trajeto: fixo, Endereço Dispersão: Rua dobrada.

FREGUESIA DO Ó/BRASILÂNDIA

Bloco Urubózinho

Quando : 15 de fevereiro

: 15 de fevereiro Concentração : 9h e Dispersão: 12h

: 9h e Dispersão: 12h Endereço Concentração: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 215, Trajeto: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, Endereço Dispersão: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 215.

Bloco AkiO

Quando: 15 de fevereiro

15 de fevereiro Concentração : 13h e Dispersão: 18h

: 13h e Dispersão: 18h Endereço Concentração: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 215, Trajeto: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, rua Coronel Tristão, Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, Endereço Dispersão: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó.

Bloco Zé Pretinho SP

Quando : 15 de fevereiro

: 15 de fevereiro Concentração : 14h e Dispersão: 19h

: 14h e Dispersão: 19h Endereço Concentração: Rua Ministro Plinio Travassos, 207, Trajeto: Rua Ministro Plinio Travassos,Rua Domingos Freire,Rua Ministro Plinio Travassos, Endereço Dispersão: Rua Ministro Plinio Travassos.

Bloco Calçada do Samba do Jd. Almanara – Z/N

Quando : 15 de fevereiro

: 15 de fevereiro Concentração : 14h e Dispersão: 19h

: 14h e Dispersão: 19h Endereço Concentração: Rua Inácio Xavier de Carvalho, 200, Trajeto: R. Inácio Xavier de Carvalho, R. Antonio Joaquim da Silva, R. Emílio Kemp, R. Oscar Rosas Ribeiro, R. Inácio Xavier de Carvalho., Endereço Dispersão: R. Inácio Xavier de Carvalho

Cordão do Samba do Balaio do Canjico

Quando : 15 de fevereiro

: 15 de fevereiro Concentração : 14h e Dispersão: 19h

: 14h e Dispersão: 19h Endereço Concentração: Rua Raimundo da Cunha Matos, 87, Trajeto: Rua Raimundo da Cunha Matos, Av. Elísio Teixeira Leite, Rua Frota Moreira, Rua João Melo da Câmara, Rua Januário dos Santos, Rua Afonso de Carvalho, Rua Ion Andresco, Rua Carlos Guido, Av. Elísio Teixeira Leite, Rua Raimundo da Cunha Matos, Endereço Dispersão: Rua Raimundo da Cunha Matos.

Bloco Urubó

Quando : 16 de fevereiro

: 16 de fevereiro Concentração : 11h e Dispersão: 15h

: 11h e Dispersão: 15h Endereço Concentração: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 215, Trajeto: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, Avenida Itaberaba, Rua da Bica, Rua Coronel Tristão, Endereço Dispersão: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 215

JAÇANÃ/TREMEMBÉ

Bloco Caldeirão Sem Fundo

Quando : 15 de fevereiro

: 15 de fevereiro Concentração : 14h e Dispersão: 18h

: 14h e Dispersão: 18h Endereço Concentração: Rua Tenente João Claudino de Melo, 100, Trajeto: Rua Tenente João Claudino de Melo, 120 – 160, Rua Arumatéia, 520 – 168, Rua Itamonte, 2634 – 2810, Rua Liliental, 10 – 400, Praça Comandante Eduardo de Oliveira, Rua Jorge Newbery, 470 – 178, Rua Hintem Martins, 400 – 610, Rua Barra da Onça,10 – 310 Rua, Endereço Dispersão: Rua Tenente João Claudino de Melo, 120.

Bloco da Cantareira

Quando : 16 de fevereiro

: 16 de fevereiro Concentração : 14h e Dispersão: 18h

: 14h e Dispersão: 18h Endereço Concentração: Praça Mariquinha Sciacia, Trajeto: O Bloco desfilará na Praça Mariquinha Sciascia, ficando no lado direito da praça, Endereço Dispersão: Praça Mariquinha Sciascia.

SANTANA / TUCURUVI

Bloco Socanelas

Quando : 15 de fevereiro

: 15 de fevereiro Concentração : 12h30 e Dispersão: 17h

: 12h30 e Dispersão: 17h Endereço Concentração: Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 6600, Trajeto: Avenida Engenheiro Caetano Alvares 6600 até o fim, Endereço Dispersão: final da Avenida Engenheiro Caetano Alvares.

Bloco Carnavalesco Todos na Contra Mão

Quando : 15 de fevereiro

: 15 de fevereiro Concentração : 13h e Dispersão: 18h

: 13h e Dispersão: 18h Endereço Concentração: Rua Coronel Lúcio Rosales, 200, Trajeto: (Concentração) Rua Coronel Lucio Rosales X Rua Macaia Mirim X Rua Dr. Cesar X (Dispersão) Rua Coronel Lucio Rosales, Endereço Dispersão: Rua Coronel Lucio Rosales.

Bloco Do Mandela

Quando : 15 de fevereiro

: 15 de fevereiro Concentração : 13h e Dispersão: 17h

: 13h e Dispersão: 17h Endereço Concentração: Rua Viri, 205, Trajeto: R. Viri, Entre Pq Domingos Luis e Luis Dumont Villares, Endereço Dispersão: Pq Domingos Luis .

Ralachão

Quando : 15 de fevereiro

: 15 de fevereiro Concentração : 14h e Dispersão: 19h

: 14h e Dispersão: 19h Endereço Concentração: Rua Salete entre a Dr Cesar e a Braz Leme, Trajeto: Fixo, Endereço Dispersão: Rua Salete entre a Dr Cesar e a Braz Leme.

Bloco Fervinho

Quando : 16 de fevereiro

: 16 de fevereiro Concentração : 09h30 e Dispersão: 12h

: 09h30 e Dispersão: 12h Endereço Concentração: Av. Dumond Vilares, 1601 até 1501, Trajeto: Av. Dumont Vilares 1501 até 1199 (altura Posto Shell). Endereço Dispersão: Av. Dumont Vilares 1109 (Altura Praçå Nelson Gibello Gatto).

Bloco do Fervo

Quando : 16 de fevereiro

: 16 de fevereiro Concentração : 12h e Dispersão: 17h

: 12h e Dispersão: 17h Endereço Concentração: Av. Dumond Vilares, 1601 até 1501, Trajeto: Av. Dumont Vilares 1501 até 1199, Endereço Dispersão: Av. Dumont Vilares 1109 (Altura Praça Nelson Gibello Gatto).

Bloco Vem Dançar

Quando : 16 de fevereiro

: 16 de fevereiro Concentração : 13h e Dispersão: 18h

: 13h e Dispersão: 18h Endereço Concentração: Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 6000, Trajeto: Avenida Engenheiro Caetano Álvares, Endereço Dispersão: Avenida Engenheiro Caetano Álvares.

Bloco Carnavalesco Segunda Sem Lei

Quando : 16 de fevereiro

: 16 de fevereiro Concentração : 13h e Dispersão: 18h

: 13h e Dispersão: 18h Endereço Concentração: Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 6000, Trajeto: Avenida Engenheiro Caetano Álvares, Endereço Dispersão: Avenida Engenheiro Caetano Álvares.

Bloco do Paulicéia

Quando : 16 de fevereiro

: 16 de fevereiro Concentração : 14h e Dispersão: 19h

: 14h e Dispersão: 19h Endereço Concentração: Praça Lions Jardim São Paulo, 100, Trajeto: Av. Aguas de São Pedro, Rua Maria do Carmo, Sene, Rua Alfredo Bresser, Rua Julia Lopes de Almeida., Endereço Dispersão: Praça Lions Jardim São Paulo.

Santana descendo a ladeira

Quando : 16 de fevereiro

: 16 de fevereiro Concentração : 10h e Dispersão: 15h

: 10h e Dispersão: 15h Endereço Concentração: Rua Alferes Magalhães ( Entre voluntários da Pátria e Cruzeiro do Sul), Trajeto: fixo, Endereço Dispersão: Rua Alferes Magalhães ( Entre voluntários da Pátria e Cruzeiro do Sul).

É uma Bosta, mas a Gente Gosta!

Quando : 16 de fevereiro

: 16 de fevereiro Concentração : 14h e Dispersão: 19h

: 14h e Dispersão: 19h Endereço Concentração: Rua Embaixador João Neves da Fontoura, 306, Trajeto: Parado – não há itinerário, Endereço Dispersão: Rua Embaixador João Neves da Fontoura, 306.

Banda Grone´S

Quando : 16 de fevereiro

: 16 de fevereiro Concentração : 12h e Dispersão: 20h

: 12h e Dispersão: 20h Endereço Concentração: Praça Lions Clube Tucuruvi, Trajeto: Av. Aguas de São Pedro, Rua dos Martires Armenios, Praça Antonio Jose de Araujo, Rua Alcindo Bueno de Assis, Rua Lavinia Pacheco e Silva, Praça Lions Clube Tucuruvi, Endereço Dispersão: Praça Lions Clube Tucuruvi.

VILA MARIA / VILA GUILHERME

A Bruxa Tá Solta

Quando : 15 de fevereiro

: 15 de fevereiro Concentração : 14h e Dispersão: 19h

: 14h e Dispersão: 19h Endereço Concentração: Rua Quedas, 200, Trajeto: Início Rua Quedas 200 e término Rua Quedas 560, Endereço Dispersão: Rua Quedas .

Monobloco da Maria

Quando : 15 de fevereiro

: 15 de fevereiro Concentração : 15h e Dispersão: 19h

: 15h e Dispersão: 19h Endereço Concentração: Avenida Alberto Byington, 2588, Trajeto: Avenida Alberto Byington, Endereço Dispersão: Av. Alberto Byington, 2588.

Bloco de rua Flamengo de Via Maria

Quando : 15 de fevereiro

: 15 de fevereiro Concentração : 14h e Dispersão: 19h

: 14h e Dispersão: 19h Endereço Concentração: Rua Dias da Silva, Trajeto: Rua Dias da Silva, Rua Margarinas, Rua Eli , Rua Diamantina e Rua Dias da Silva, Endereço Dispersão: Rua Dias da Silva.

Bloco Vem Pro Trem das Onze

Quando : 16 de fevereiro

: 16 de fevereiro Concentração : 15h e Dispersão: 19h

: 15h e Dispersão: 19h Endereço Concentração: Avenida Julio Buono, 350, Trajeto: av Julio Buono, Rua Santa Rita do Passo Quatro, Rua do Sanatório, Rua Tenente Santomano, Av Julio Buono, Endereço Dispersão: Av. Julio Buono, 3750

Bloco dos Prisioneiros

Quando : 16 de fevereiro

: 16 de fevereiro Concentração : 14h e Dispersão: 19h

: 14h e Dispersão: 19h Endereço Concentração: Rua Amazonas da Silva, 712, Trajeto: Rua Amazonas da Silva 712, Endereço Dispersão: Rua Amazonas da Silva, 712.

Se um quer dois dançam

Quando : 16 de fevereiro

: 16 de fevereiro Concentração : 14h e Dispersão: 18h

: 14h e Dispersão: 18h Endereço Concentração: Praça Oscar da Silva, 110, Trajeto: Praça Oscar da Silva, Rua Cassio de almeida e rua carana, Praça Oscar da Silva, Endereço Dispersão: Praça Oscar da Silva

Bloco da Família Spacial

Quando :16 de fevereiro

:16 de fevereiro Concentração : 13h30 e Dispersão: 17h

: 13h30 e Dispersão: 17h Endereço Concentração: Rua Chico Pontes, 1580, Trajeto: Interno Villa Mais, Endereço Dispersão: Interno Villa Mais.