Neste mês de outubro, no dia 27, o local escolhido para a confraternização da Confraria Vinícola Ita, foi o Galpão 36, localizado dentro do Mart Center no bairro da Vila Guilherme.

O Galpão 36 é um lugar único, criado por empresários, amigos, que resolveram ter um espaço para realizarem eventos e encontros entre eles, onde pudessem tanto com a família e também com amigos realizarem festas e de divertirem. É um espaço temático e vintage já que lá possui diversos objetos antigos de coleção, quadros com fotos de artistas do passado, luminosos, inclusive um luminoso conhecido da cidade de Las Vegas, além de várias máquinas de fliperamas e jogos eletrônicos, todos da década de 80 e início dos anos 90. Um dos proprietários deste espaço é o presidente da Confraria Renato Steinwasher. “Eu e alguns amigos pessoais, que também são empresários resolvemos criar este espaço com o objetivo de nos reunirmos e também realizar festas, sejam de aniversários de nossos familiares, casamentos, noivados, ou seja, um espaço para que possamos usufruir com liberdade e acima de tudo que seja agradável”, completa Renato

Vinicius Elia da Konex Negócios Imobiliários, Major Paulo César (PC), Renato Steinwasher e Claudio Duarte (Cervantes) da Konex Negócios Imobiliários

Já para o Major Paulo César (PC) a grande presença de associados fizeram a diferença “Acho que hoje foi o encontro com o maior número de associados e amigos presentes, não contei, mas deve ter passado de 120 pessoas, e isso para nós é uma alegria, principalmente por rever amigos e poder confraternizar com todos. Agradeço ao nosso presidente Renato por ceder este espaço maravilhoso e temático que nos remete a época em que éramos meninos adolescentes com essas maquinas de fliperamas e toda decoração e objetos das décadas de 70, 80 e 90, realmente encantou a todos que não conheciam este espaço”. completa PC

Como todo os meses, a Confraria homenageia seus associados aniversariantes além de amigos e participantes lá presentes. A Konex Negócios Imobiliários foi a patrocinadora dos brindes presenteados aos homenageados neste mês.

Vinícius Elia, diretor da Konex Negócios Imobiliários afirma que o encontro fortalece uma parceria que valoriza relacionamentos, boas histórias e momentos que merecem ser celebrados. “Ao lado de Renato Steinwascher, Major Paulo e dos amigos da confraria, celebramos os aniversários de Engenheiro Neto, Márcio Vaz, Marcelinho, Ferreira, Cris, Betinho Moreira e Júnior Lázaro. Mais do que negócios, acreditamos no poder das conexões que aproximam pessoas e constroem grandes parcerias. Nós da Konex Negócios Imobiliários, em nome também do Bruno Caprara Gomes nosso CEO da Konex, que não pode estar presente, agradecemos à Confraria Vinícola ITA, ao Renato Steinwascher e ao Major Paulo pela parceria e pela oportunidade de fazer parte dessa celebração!”. Afirma Vinícius

Ao centro o Deputado Estadual eleito, Coronel Paganotto

Presente ao evento o eleito Deputado Estadual, Coronel Paganotto, que já faz parte da Confraria. “Fiz questão de comparecer hoje para agradecer aos amigos e apoiadores da Confraria, que desde sempre estiveram comigo nesta jornada, e graças a Deus conseguimos essa vitória, que é uma vitória também para a Zona Norte e para a população de São Paulo, pois meu gabinete estará sempre aberto para atender a todos e tentar buscar soluções paras as demandas que chegarem”. Finaliza o Deputado Coronel Paganotto.

Os encontros da Confraria acontecem mensalmente e tem por finalidade, além de confraternizarem e reverem amigos, apreciarem os vinhos, conhecerem novas safras e marcas e discutirem sobre cada um deles. A filosofia do encontro não é concluir qual é o melhor vinho, mas apreciar a originalidade de cada um.

O Evento contou com os apoios:

Steinpher Soluções Químicas

(11) 2281-7257

www.steinpher.com.br

Guardia Prime Serviços de Segurança

Tel.: 2099-8090

www.guardiaserv.com.br

Konex Negócios Imobiliários

Avenida Nova Cantareira, 3075, Jardim França

Informações – Whats – (11) 93800-0040

www.koneximoveis.com.br

@koneximoveis

ANIVERSARIANTES E HOMENAGEADOS DO MÊS:

Aniversariante Betinho Moreira da 2M Engenharia Imobiliária

Aniversariante Renato The Best

Aniversariante Brummel

Aniversariante Cris

Aniversariante Marcelinho

Aniversariante Márcio Vaz

Aniversariante Toninho da Luminorte

Aniversariante Serguey

Aniversariante Ferreira

Beto Moreira e o filho Betinho da 2M Engenharia Imobiliária