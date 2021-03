Conheça 4 plataformas para assistir filmes online de graça

Hoje em dia, as plataformas de streaming de filmes e séries estão mais populares do que nunca. Até porque com a pandemia da Covid-19, as pessoas estão precisando manter o isolamento social e o entretenimento audiovisual proporcionado por plataformas como a Netflix, a Globoplay, Amazon Prime Video e Disney+ estão fazendo toda a diferença para quem está em casa.

Mas, nem todos podem pagar por uma assinatura mensal de streaming. Se você é uma dessas pessoas, fique tranquilo porque a sua diversão está garantida! Já existem algumas plataformas onde você pode assistir filme online grátis. Vamos te mostrar quatro opções disponíveis aqui no Brasil sem que você precise pagar nada! E o melhor, todas elas são legalizadas. Confira!

Pluto TV – A Pluto TV (www.pluto.tv) é uma plataforma de streaming que estreou no Brasil em dezembro de 2020 com o objetivo de concorrer com a TV aberta, pois oferece conteúdo ao vivo e on demand. São 28 canais ao vivo, como o Porta dos Fundos, o Nick Jr. Club e o MTV Pluto, além de centenas de filmes e séries, tudo para você assistir totalmente de graça. Os filmes são separados por gênero e você acessa toda a programação disponível através do site ou baixando o app grátis no seu celular VIX Cine e TV – O VIX e Cine TV é outra plataforma gratuita de filmes, séries e novelas para você assistir online. Não é necessário fazer nenhuma conta, basta acessar o site www.vix.com/tv e escolher o que deseja assistir. O filme brasileiro “Sonhos Roubados”, dirigido por Sandra Werneck e a trama de ação Carga Explosiva 3 estão entre os destaques do catálogo atual. Para oferecer o conteúdo gratuitamente, o VIX transmite anúncios durante a exibição dos filmes Net Movies – A NetMovies (www.netmovies.com.br) disponibiliza mais de 2500 filmes e séries para você assistir online gratuitamente. Na programação, tem a categoria Especial Mazzaropi, onde você encontra produções clássicas com o ator que marcou época. Além, é claro, de filmes atuais de todos os gêneros. Para assistir, é necessário apenas fazer um cadastro no site. Plex – Outra plataforma para você assistir filme online grátis é o Plex (www.plex.tv), que oferece conteúdo ao vivo e on demand. O catálogo conta com mais de 20 mil filmes e séries, incluindo produções da Warner, da Crackle e da MGM. Para acessar todo o conteúdo do Plex no site ou no aplicativo, basta criar uma conta gratuita.

Fonte texto/imagem: Selecta Brasil