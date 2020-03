Conheça 5 livros infantis que falam sobre o autismo

Na próxima quinta-feira (2/04) é celebrado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A data foi criada como forma de reduzir o preconceito contra essa síndrome, além de divulgar informações sobre o autismo.

De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), estima-se que exista 70 milhões de pessoas com autismo em todo o mundo, sendo 2 milhões apenas no Brasil. Estima-se ainda que uma em cada 88 crianças apresenta traços de autismo, com prevalência quatro vezes maior em meninos.

A supervisora do Serviço de Psicologia Escolar do Colégio Positivo, Maísa Pannuti, revela que o Transtorno do Espectro Autista (TEA) não é uma doença, mas um transtorno do desenvolvimento:

“Não existem exames clínicos que atestem o TEA. O diagnóstico deve ser clínico e multidisciplinar, a partir de critérios como déficits persistentes na comunicação e na interação social, assim como padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades”, explica a psicóloga.

Para favorecer a inclusão escolar e social das pessoas com autismo, desde a infância, a psicóloga afirma que é preciso que a sociedade entenda essa condição. “As crianças com TEA sofrem muito com o julgamento de outras crianças, que possuem maior dificuldade para compreender as diferenças”, explica.

Para ajudar a difundir informações de maneira lúdica sobre o Espectro Autista, Maísa sugere alguns livros infantis, confira:

Meu amigo faz iiii, de Andréa Verner e Kelly Vaneli (Ed. CR8, 28 páginas)

O livro é narrado em primeira pessoa por Bia, uma garotinha que percebe comportamentos peculiares em seu coleguinha de classe, Nil. Orientada pela professora, ela começa a observá-lo com cuidado e, a partir daí, uma amizade se desenvolve.

A escova de dentes azul, de Marcos Mion (Panda Books, 48 páginas)

No clima do Natal de 2017, o apresentador Marcos Mion escreveu um texto revelando detalhes sobre a convivência com seu filho Romeo, com 9 anos, na época. “Me sinto abençoado e extremamente feliz por ter sido escolhido por Deus para ser pai de uma criança autista, ou como eu prefiro dizer, o guardião de um anjo. O meu Romeo”, escreveu.

O menino só, de Andrea Viviana Taubman (Ed. Escrita fina, 36 páginas)

O livro fala, de forma poética, sobre o complexo e pouco conhecido mundo das crianças autistas, que não apresentam estigmas físicos visíveis mas têm necessidades muito específicas para poder se desenvolver.

Tudo bem ser diferente, de Todd Parr (Ed. Panda Books, 32 páginas)

O livro trabalha com as diferenças de cada um de maneira divertida, simples e completa, alcançado o universo infantil e abordando não apenas a questão das diferenças, mas também outros assuntos delicados, como adoção, separação de pais, deficiência física, preconceito racial, entre outros.

Um mundinho para todos, de Ingrid Biesemeyer Bellinghausen (Ed. DCL, 24 páginas)

Educar as crianças para que desenvolvam a consciência de seus direitos e deveres, respeitando as diferenças e firmando valores que ajudam a construir o bom convívio em sociedade. Esse é o mote do livro, tratado de maneira lúdica e com lindas ilustrações.

Foto: divulgação/Panda Books