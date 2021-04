Conheça as empresas que estão inovando o formato de trabalho

Uma das principais discussões no âmbito corporativo no último ano girou em torno da necessidade de adaptação ao tradicional formato de trabalho, que em sua maioria era realizado de forma presencial. A pandemia forçou muitas empresas a aderirem o home office e os efeitos logo apareceram. É o que mostra o estudo realizado pela consultoria Robert Half, em que 48% dos profissionais qualificados e com formação superior, definiram o trabalho remoto como positivo. Entretanto, eles avaliaram que há algumas questões que precisam ser melhoradas, como o impacto do trabalho remoto na saúde mental. Por outro lado, houve um aumento significativo de 309% na oferta de vagas para home office em 2020 também. De acordo com a pesquisa do Vagas.com, o volume de vagas ofertadas saltou de 594 posições em 2019 para 2.428 no ano passado.

Algumas empresas já definiram novos formatos de trabalho, mesmo sem ter uma previsão sobre o fim da pandemia. Veja a seguir como está sendo o desempenho dessas companhias junto aos colaboradores depois de completar um ano de pandemia, e as iniciativas para manter a qualidade de vida dos colaboradores.

Desde março de 2020, todos os colaboradores do GetNinjas – app de contratação de serviços -, estão atuando de forma totalmente remota. Durante esse período, a empresa analisou todas as novas possibilidades de atuação e os benefícios em relação à flexibilização, tendo em vista o atual cenário. Por isso, a empresa acaba de definir um novo formato de trabalho e que será aderido após a pandemia, ou seja, ficará a critério de cada profissional trabalhar de forma totalmente remota, presencial ou híbrida. Para essa tomada de decisão, a startup também considerou a melhora na produtividade dos ninjas e questões geográficas, como alguns dos fatores fundamentais para alcançar e reter talentos, como profissionais de TI, que podem atuar remotamente de qualquer lugar do país ou do mundo.

Como parte da cultura do GetNinjas, todas as atividades interativas que eram realizadas presencialmente antes da pandemia, foram remodeladas para o formato remoto também como, por exemplo, o GetWell – um programa gratuito e dedicado aos colaboradores com foco em três pilares: apoio à saúde física, por meio de atividades laborais e de meditação online; saúde mental, colocando psicólogos à disposição dos ninjas para a realização de terapia online (40% do time aderiu); e consultoria financeira individual em parceria com a empresa Monetus, que já teve 30% de adesão. Atualmente, a empresa conta com aproximadamente 170 colaboradores. Por conta do home office, os colaboradores também têm ajuda de custos com luz/internet e utilização flexível de benefícios.

Já para a HeroSpark – empresa de soluções para empreendedores digitais -, além de ter definido o trabalho remoto em 100% da sua operação, transformou no final do ano passado o seu escritório em um coworking, para que seus colaboradores possam ir até o local quando precisarem trabalhar fora de casa. O modelo chamado Remote First será totalmente consolidado na empresa a partir do início do próximo ano. “Trabalharemos com o princípio de remote first, onde todos os nossos processos e projetos serão pensados tomando o remoto como premissa”, explica Caroline Brischi, gestora de RH da HeroSpark.

Mas não é somente pensando na qualidade de vida de seu colaborador que a companhia decidiu adotar o formato. Com o Remote First, a empresa espera qualificar suas contratações. “Conversamos com algumas pessoas que estão trabalhando em empresas que voltarão ao trabalho presencial e elas estão em busca de companhias que adotem o regime remoto”. Atualmente, a HeroSpark possui 33 funcionários que trabalham fora de Curitiba, onde fica sediado o escritório da empresa. “Não há dúvidas que essa também é uma estratégia para conseguirmos talentos de toda parte do Brasil ou do mundo, sem nos preocuparmos que teremos que ter essa pessoa trabalhando conosco presencialmente”, complementa a gestora.

A Wiz Soluções, por exemplo, dedicou à saúde mental do seu público interno. No início do ano, com a campanha “Janeiro Branco”, a empresa lançou um workshop sobre o tema e aderiu ao benefício corporativo Férias & Co., focado em ajudar colaboradores a aproveitarem melhor os dias de descanso e lazer. “Em meio ao cenário que vivemos, investir na saúde mental do time ficou ainda mais necessário. Vimos o Férias & Co. como uma oportunidade de incentivar a equipe a descansar e aproveitar muito bem o período de férias. Queremos ajudar nossos colaboradores a se planejarem mental e economicamente para o pós-crise, quando as férias, o descanso e as viagens serão ainda mais importantes”, explica Julia Wahrendorff, superintendente de Gente e Gestão da Wiz.

O Férias & Co., foi lançado em dezembro de 2019 e recebeu em torno de R$ 15 milhões de investimento por trazer um novo modelo de benefício corporativo ao mercado. Mesmo durante o período de crise sanitária, cresceu 400% por ser um benefício voltado para saúde mental dos colaboradores, dando mais importância ao descanso, lazer e até mesmo ao trabalho à distância.

“Embora exista a dificuldade de viajar a alguns locais na atual conjuntura, entendemos que os momentos de lazer e descanso serão ainda mais importantes quando o cenário estiver melhor. O “work from anywhere” será cada vez mais frequente para grande parte das companhias . Por isso, elas já estão investindo no benefício, enxergando o quanto a relação da importância com o momento de lazer e ambiente de trabalho são determinantes para a saúde mental de seus colaboradores”, explica o co-fundador Bruno Carone. Com as restrições extremas na maior parte do país, a empresa tem levado tour digital aos colaboradores, além de dicas e curiosidades sobre diversas regiões do Brasil e exterior.

Também surfando nesse mercado, a Singu, marketplace de beleza e bem-estar, lançou uma versão B2B do delivery. Com a proposta de melhorar a produtividade do time e trazer momentos de relaxamento no dia a dia dos funcionários, a startup permite que os colaboradores da empresa contratante ganhem descontos que podem ser aplicados em qualquer serviço Singu, entre massagens, unha, escova, limpeza de sobrancelhas e depilação.

“Temos diferentes opções de formatos de parceria, mas todos com a premissa de que as empresas possam oferecer um plano de benefícios voltado para saúde e bem-estar aos seus colaboradores, ainda mais em momentos de incerteza e desgaste emocional como o que estamos vivendo. Nossos procedimentos de bioproteção e qualidade nos atendimentos garantem tranquilidade e confiança aos nossos clientes, permitindo que permaneçam no conforto e segurança de suas casas e ainda assim consigam manter uma rotina de autocuidado e descompressão”, explica Maria Isabel Antonini, Co-CEO da SIngu.

Uma das empresas que já utilizam o benefício é a Reply, que buscou no mercado uma iniciativa diferente para as colaboradoras no Dia das Mulheres. “Com a equipe toda trabalhando em home office desde o início da pandemia, sentimos que as ações em relação ao bem-estar dos colaboradores precisam ser ainda mais frequentes. E a Singu tem um modelo que atende a nossa expectativa de surpreender a equipe e ainda contribuir com o autocuidado e lazer, mesmo à distância”, explica Carolina Adensohn, responsável pelo Marketing da Reply do Brasil.