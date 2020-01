Conheça Itaipu, a maior usina hidrelétrica do mundo

De acordo com levantamento do Ministério do Turismo, em 2019 a Usina de Itaipu recebeu mais de 1 milhão de turista. A atração fica localizada em Foz do Iguaçu, região lembrada por formar a Tríplice Fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai, além de guardar as famosas Cataratas do Iguaçu.

Itaipu é a maior usina hidrelétrica do mundo, gerando energia limpa e renovável para milhões de pessoas. Ela é o segundo destino turístico mais visitado da região, ficando atrás apenas do Parque Nacional de Iguaçu que, segundo o Ministério do Turismo, alcançou a marca inédita de 2 milhões de visitantes.

O Parque Nacional de Iguaçu chama atenção dos turistas por abrigar as Cataratas do Iguaçu. Ao todo, 275 quedas de água formam a paisagem que encanta milhões de turistas todo o ano.

Além das quedas d’águas, na parte brasileira fica localizada outros atrativos que se destacam, entre eles está o Ecomuseu, o único da cidade e que conta com uma exposição fixa que retrata a história da Usina de Itaipu. Ele fica aberto de terça-feira a domingo, das 10h às 18h.

Do lado Paraguai

Como a região é divida por outros dois países, vale a pena destacar alguns atrativos espalhados por eles. No lado paraguaio o turista tem a chance de visitar o Museu da Terra Guarani e o Refúgio Biológico Tatí Yupi, além de poder contar com a vista panorâmica que a queda d’água proporciona.

Do lado Argentino

Por fim, o lado argentino também não deixa a desejar. A região possui dois terços das quedas d’águas da Tríplice Fronteira, além de abrigar o Parque Nacional Iguazú. A maior cachoeira dentro do parque é a Garganta do Diabo, um grande abismo de 82 metros de altura, 150 metros de largura e 700 metros de comprimento.

Sobre a Usina de Itaipu

Atualmente, o Complexo Turístico Itaipu, localizado na margem brasileira, conta com oito passeios. Em “Itaipu Especial”, o visitante faz um percurso no coração da usina, conhecendo áreas internas e externas. O passeio mais popular, “Itaipu Panorâmica”, é a bordo de ônibus que leva os visitantes por um passeio pelos ângulos mais impressionantes de Itaipu.

Para mais informações sobre visitação, horários e valores das atrações acesse o site: www.turismoitaipu.com.br.