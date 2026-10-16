No último dia 21, no Instituto da Criança e Adolescente (ICr) dos Hospital das Clínicas – FMUSP, o Conselho Comunitário Consultivo do ICr, promoveu uma palestra com alguns de seus membros para apresentarem as contas provenientes de doações e emendas parlamentares que proporcionaram um pequeno alívio nas necessidades do Instituto, além de contribuírem com assistência as crianças e adolescentes internados com doenças crônicas, entre elas o câncer.

Como convidados, estiveram presentes membros do Conselho, empresários, médicos do Hospital além de autoridades civis e militares.

O presidente do Conselho, Reinaldo Papaiordanou, abriu o evento agradecendo a presença de todos, e falou sobre os trabalhos ali empenhado por colaboradores, profissionais, todos voluntários que dedicam seu tempo em proporcionar bem-estar as crianças e adolescentes ali internados e seus familiares. E que não fosse a ajuda desse voluntariado seria muito mais difícil enfrentar a situação que muitas crianças e adolescentes se encontram.

Reinaldo destacou da importância de fortalecer o Conselho com a inclusão de mais membros que possam dedicar um pouco de seu tempo, promovendo ideias, assistência, contribuindo com projetos, e ajudando a debater sobre situações do cotidiano e como encontrar soluções. “A questão não é dinheiro, esses conselheiros separam um tempo para ajudar nas questões do Instituto, ajudando a trazer soluções. Aqueles que podem contribuir financeiramente é muito bem-vindo, mas a força está nos relacionamentos. Hoje somos em 400 membros que ajudam, mesmo não estando presentes fisicamente aqui no ICr, mas sempre contribuem com algo que possa ajudar e muito o Instituto” completa Reinaldo.

Em seguida Jussara Oliveira Zimmermann, responsável pelas relações institucionais, captação de recursos e atendimento humanizado, apresentou em vídeo as contas de arrecadações de 2026 até o momento e seu destino. Jussara iniciou a apresentação afirmando a importância do Conselho e seu membros que colaboraram com iniciativas concretas baseado em quatro frentes: Processos – Eventos – Comunicação e Saúde Suplementar. O trabalho combinou mobilização de recursos, articulação de parcerias e melhorias operacionais no ICr.

Uma das fontes foi o Jantar do Dia do Voluntario, promovido pelo ICr e membros do Conselho que arrecadou mais de R$ 163 Mil e foram destinados e convertidos em suporte imediato às rotinas das crianças em tratamento prolongado e suas famílias acompanhantes além da modernização de ambientes críticos de atendimento, salas assistenciais e continuidade do ensino hospitalar.

Outros R$ 20 Mil em doações, foram destinadas a festas de aniversários de crianças internadas, compras de ovos de páscoa, oficinas lúdicas e temáticas para as crianças da Hemodiálise, compra de vídeo game para entretimento das crianças, e para assistência e conforto dos acompanhantes.

Aportes deliberados pelo Conselho Comunitário Consultivo do ICr com suporte de parceiros institucional, serviram para:

– Inclusão socioprofissional de adolescentes em tratamento crônico;

– Maca para a Sala de Emergência;

– Equipamentos pedagógicos e materiais escolares para pacientes internados;

– Bateria de testes psicológicos padronizados para diagnósticos precisos;

– Estrutura Assistencial e Estomaterapia;

Houve também assistência por parte de parlamentares que destinaram verbas através de emendas parlamentares, entre eles o Deputado Guto Zacaria e a Deputada Marina Silva que totalização R$ 575 Mil.

A Saúde Suplementar é também um apoio financeiro importante, que é o atendimento de pacientes por convênios médicos particulares, além de outras ações que foram realizadas. Todos os recursos são destinados a processos previamente definidos como prioridades com o objetivo de amenizar as necessidades mais urgentes dos pacientes além de tentar proporcionar uma internação menos dolorosa com ações lúdicas como os Doutores da Alegria, que estão diariamente fazendo a alegria das crianças internadas.

Em seguida a Profa. Dra. Ana Cristina Aoun Tannuri, Titular da Disciplina de Cirurgia Pediátrica e Transplante Hepático do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da USP e Chefe da Divisão de Cirurgia Pediátrica e Transplante Hepático do Instituto da Criança e do Adolescente (ICr), destacou os tratamentos médicos complexos de doenças crônicas e de especialidades realizadas no ICr.

Dra Ana, falou que são mais de 18.000 pacientes atendidos efetivamente, não só da capital, como do estado e de todo o país além daqueles de países da América do Sul, que vem buscar tratamentos para seus filhos. “Hoje são 153 leitos em funcionamento pleno, com crianças e adolescentes internados e que exigem o acompanhamento do pai ou mãe, que passam o dia todos aqui e até meses. Muitos vem de outros estados e cidades e na maioria não tem onde ficar, e acabam ficando por aqui. Temos o auxílio de “Casas de Apoio” em vários bairros de São Paulo, que ajudam no abrigo destas famílias enquanto seus filhos estão em tratamento, mas é muito difícil para eles, pois deixam seus trabalhos e renda nesta situação e chegam aqui sem nada, apenas com a esperança de salvar seus filhos. São mais de 1 milhão de procedimentos entre internações, cirurgias, exames, consultas e atendimentos de urgência a cada ano. Realizamos em média 40 transplantes hepáticos por ano. Esse procedimento é menos complicado pois o doador de parte do fígado é o próprio pai ou mãe. No caso de transplantes de rim é raro já que pela idade que atendemos que são crianças o doador tem de ser outra criança. Com isso o tratamento é longo para crianças que precisam deste órgão. Além de outros casos complexos”. Completa a Dra Ana. Informou ainda da necessidade da compra de mais um tomógrafo além da manutenção que é necessária no equipamento de ressonância entre outros. “A participação da sociedade é muito importante, seja através de doações ou de apoio ao nosso Instituto. A cada ano as demandas de internações aumentam, assim como mais e mais pacientes vindos de todo país e do exterior nos procuram para atendimento. As verbas do estado não são suficientes para suprir toda essa demanda, por isso do empenho do nosso Conselho em buscar soluções e meios para superar essas necessidades” finaliza Dra Ana.

A Dra Mariana Nutti de Almeida Cordon – Diretora Executiva do ICr HCFMUSP, falou do novo projeto que é a construção de um novo prédio dentro do complexo do HC. “O HC já cedeu o terreno dentro do complexo para a construção de um novo prédio para atender as demandas previstas. “O novo prédio será construído na Rua Dr. Ovídio Pires de Campos, 471, que fica dentro do complexo do Hospital das Clínicas, e terá uma área total de 45.750m². O prédio terá 13 andares, sendo 3 subsolos, e demais andares que ampliará para 255 leitos de internação, 06 salas de cirurgia, consultórios, salas de exames laboratoriais e de imagem, além de anfiteatro, salas de apoio entre outros previstos no projeto. Com isso ampliaria nosso atendimento e implementaria sua estrutura com novos equipamentos e utensílios necessários para cirurgias, internações, exames, consultas entre outros.

O Investimento necessário seria em torno de R$ 400 Milhões, e para realizar e desenvolver o projeto de obras e arquitetura em torno de R$ 8 Milhões” finaliza Dra Mariana.

Neste momento, Reinaldo Papaiordanou, presidente do Conselho, pediu a palavra. “Gostaria de explanar sobre esse novo projeto. Esse dinheiro tem que vir do Governo do Estado, e por duas vezes já estive com o Governador Tarcísio, e que agora foi reeleito. Fiz o convite nas duas ocasiões para que viesse aqui para entender a necessidade deste novo prédio. Sua visita seria fundamental, e presencialmente iria perceber essa necessidade e entender que este investimento é extremamente necessário. Os valores são altos, mas para um Estado que tem uma verba anual de R$ 400 bilhões isso representa apenas 0.1% deste orçamento, e além disso a obra está prevista para 4 anos, ou seja, a verba anual utilizada para construção seria de 0,025% ao ano sobre o orçamento do estado. Isso não afetaria em nada o orçamento anual do Governo. Quero aproveitar a presença do recém eleito Deputado Estadual Coronel Paganotto para pedir apoio nesta causa, que nos ajude a trazer o governador, além do futuro presidente da ALESP, quando for eleito, para conhecerem o Instituto e sentirem presencialmente a necessidade de mais um centro de atendimento a criança e adolescente com doenças crônicas, que não atende só pessoas do estado mas de todo o pais e até de outros países”. Completa Reinaldo.

Na sequência, o Deputado Estadual Coronel Paganotto falou sobre sua primeira candidatura, que se aposentou no ano passado como Coronel da Polícia Militar e sentiu a necessidade de se candidatar para continuar servindo a população de São Paulo. “Fiquei muito feliz em receber a confiança de milhares de pessoas que acreditaram em mim e votaram em meu nome para representar a nossa cidade na ALESP. O que posso falar nesse momento a todas as senhoras e senhores presentes, membros deste conselho é que vou me empenhar em não só tentar trazer o Governador, mas também disponibilizar o gabinete para atender as necessidades deste Instituto no que for possível como Deputado Estadual” finaliza o Deputado Coronel Paganotto.

Presentes ao evento Profa. Dra. Magda Carneiro Sampaio, membro nato e Presidente do Conselho, Adriano Guimarães Ferreira, Superintendente do Hospital das Clínicas (HC) da Faculdade de Medicina (FM) da USP e Dr Artur Delgado – Chefe da Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica do ICr.

Ao final, outros membros do Conselho presentes, expressaram seus agradecimentos aos presentes, e falaram da importância em trazer apoiadores e novos membros a este Conselho Comunitário Consultivo.

Sobre o Instituto da Criança e Adolescente

O ICr é Centro de Referência Nacional em Saúde da Criança pelo Ministério da Saúde pela prestação de assistência de alta complexidade e de excelência ao recém-nascido, criança e adolescente, por meio de atendimento humanizado e interdisciplinar, integrado ao ensino e à pesquisa. Mensalmente circulam cerca de 35.000 usuários na Instituição, que possui 40% de seus leitos direcionados à Unidades de Terapia Intensiva.

Os quase 400 voluntários que atuam no ICr promovem atividades de arte, cultura, lazer, bem-estar, acolhimento e promoção do conhecimento direcionadas a pacientes, familiares e colaboradores da instituição.

O Comitê Comunitário Consultivo atua através da participação social para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes promovendo a captação de recursos, cobrando direitos relativos às políticas públicas para pacientes pediátricos, incentivando o voluntariado e as redes de solidariedade.

Contribua você também!

Seja também um voluntário: @comitedacriança

Instituto da Criança e do Adolescente – ICr HCFMUSP

Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 647 – Cerqueira César

Tel.: (11) 2661-8500

Instagram – @icrhcfmusp

Facebook: institutodacriancahc

Youtube: @icrhcfmusp

Site: www.icr.usp.br

Adriano Guimarães Ferreira, Superintendente do Hospital das Clínicas (HC) da Faculdade de Medicina (FM) da USP

Profa. Dra. Magda Carneiro Sampaio, membro nato e Presidente do Conselho e Reinaldo Papaiordanou, presidente do Conselho.

Major Campos, comandante do Batalhão de área do complexo do Hospítal das Clinicas, Deputado Estadual Coronel Paganotto, e os membros do Conselho, Major Paulo César e Guilhermino

Reinaldo Papaiordanou, presidente do Conselho, Deputado Estadual Coronel Paganotto, Adriano Guimarães Ferreira, Superintendente do Hospital das Clínicas (HC) da Faculdade de Medicina (FM) da USP e Dra Mariana Nutti de Almeida Cordon – Diretora Executiva do ICr HCFMUSP

Ao centro Major-Brigadeiro do Ar Reginaldo Pontirolli, Comandante do Quarto Comando Aéreo Regional – IV COMAR