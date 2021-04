Consultoria Capco indica 7 temas-chave para mercado de capitais em 2021

O mercado de capitais conseguiu, em boa parte, resistir aos impactos da Covid-19, uma vez que os volumes e a volatilidade do mercado permitiram retornos lucrativos. Porém, a pandemia expôs pontos de stress que serão um foco primário para bancos e reguladores nos próximos anos.

A Covid-19 criou um momento crucial para as lideranças do mercado de capitais e uma oportunidade para as empresas analisarem, reavaliarem e desafiarem a eficiência e a eficácia de seus modelos de negócios, modelos operacionais e estratégia.

O novo estudo da Capco, o “Capital Markets in 20217 – 7 Key Themes Impacting Global Markets (Mercados de Capital em 2021 – 7 Temas que Impactam os Mercados Globais), identifica os pontos fundamentais que vão moldar os mercados neste ano e que são:

• Redimensionamento do legado e otimização de custos desde a interface do cliente até os processos internos – Reavaliar a infraestrutura de TI para assegurar que está de acordo com o propósito e que é suficiente para aproveitar as oportunidades apresentadas pela nuvem, inteligência artificial (IA) e data analytics.

• Aumento de receita e participação de mercado – Não espere a pandemia desacelerar para tratar de mudanças de receita, otimização de capital empregado, qualidade dos serviços ao cliente e aumento de custos de infraestrutura.

• Percepção sobre o valor dos mercados digitais de capital – A adoção bem-sucedida de toolkit requer mudanças para entregar modelos ao longo das linhas de fluxo de valor, assim como uma requalificação significativa da forma de trabalho tanto para a entrega, como para a provisão de serviços já em execução.

• Determinar que os dados trabalhem para o negócio – Aproveitar a integração e a qualidade de bases de dados é crucial para gerar valor dos dados das empresas e aumentar o diferencial competitivo, a automação e a resiliência operacional.

• Gerenciamento da pressão regulatória em 2021 para vantagem competitiva – As empresas deveriam considerar as iniciativas de mudanças regulatórias como uma oportunidade para se diferenciarem de seus pares e ganharem vantagem competitiva.

• Localização estratégica da próxima geração – O trabalho remoto permitirá que alguns bancos reduzam ainda mais seus espaços físicos em centros metropolitanos, mas as localizações estratégicas continuarão evoluindo, uma vez que as empresas otimizem custos, experiência e linhas de crescimento.

• Nuvem 2.1: para onde em 2021? – Haverá uma crescente mudança para a nuvem como modelo dominante de computação e armazenamento. Maximizar esses benefícios de forma segura e resiliente demanda cuidados e atenção apropriados.

“Este é um momento para reavaliar e reimaginar modelos operacionais através de novas tecnologias e novas formas de trabalhar, abordando os benefícios de custo e o risco que a automação, a capacitação digital, insights de dados e o próximo nível de resiliência operacional trazem, diz Owen Jelf, Head Global de Mercados de Capitais da Capco.

Segundo ele, “os vencedores que emergirem da pandemia serão os atores do mercado global que reconhecem e abraçam as oportunidades para transformar como operam. “O ano que vem pela frente será caracterizado por uma aceleração dos esforços de transformação para consertar deficiências que ficaram mais obscuras e menos evidentes durante o mercado otimista da última década.”

A pandemia tem sido e vai continuar a ser um catalizador de mudanças em muitas das iniciativas identificadas no estudo, incluindo a tecnologia de registro distribuído (DLT), nuvem e IA, conforme os modelos operacionais se tornem mais automatizados e baseados em dados, além da demanda de haver uma abordagem muito mais ágil desde a interface do cliente até os processos internos, completou. A adoção dessas inovações ajudará a entregar custos menores e modelos operacionais baseados em valor, o que é um objetivo desejado há muito tempo pelo setor.

“Todo o mundo espera que em 2021 haja uma volta à normalidade para muitos de nós. Porém, as empresas que que lideram em serviços financeiros começaram a se transformar, se preparando para esse “novo normal” do pós-pandemia”, afirma o executivo.

Nas próximas semanas, a Capco vai publicar outros sete estudos com um olhar detalhado sobre cada um dos sete temas que impactarão o mercado de capitais neste ano.