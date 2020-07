Conta de luz ficará cerca de 4% mais cara a partir deste sábado (4)

Na última terça-feira (30), a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) permitiu o aumento na taxa das contas de luz em São Paulo. Com a decisão, a partir deste sábado (4) o consumo de luz médio subirá 4,23%.

De acordo com a agência reguladora, o aumento da taxa ocorre em razão do reajuste do custo na aquisição de energia da hidrelétrica de Itaipu, devido ao aumento do dólar, além dos custos de transmissão de energia.

Segundo a tabela, os imóveis residênciais terão um aumento de 3.61% do valor da conta de luz. Enquanto isso, as empresas terão um aumento conforme ela é classificada pela Anel.

A decisão ocorre após uma alta no número de reclamações contra a Enel, empresa que fornece energia elétrica em São Paulo. Segundo o Procon-SP, de maio a junho houve um aumento de 373% no número de reclamações contra a empresa devido a cobrança indevida.

A entidade revelou que em maio foram feitas 877 reclamações, mas no mês de junho esse número chegou a 4.151, sendo o pico dos atendimentos no dia 24, com mais de 1 mil registros.

Volta da leitura

No dia 24 de junho a empresa Enel anunciou a volta gradual das leituras nos medidores de energia em São Paulo. A leitura havia sido paralisada em março por conta da pandemia do coronavírus (covid-19). Desde então, a conta era emitida pela média de consumo nos últimos 12 meses.

Segundo a empresa, a leitura está ocorrendo em 80% dos medidos de São Paulo, a expectativa é que até o final de julho ocorra a leitura de todos os equipamentos.