Contrata SP abre inscrições para mais de 400 vagas de emprego para pessoas com deficiência

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (SMDET) e a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPED) abrem inscrições on-line para a 10ª edição do Contrata SP – Pessoa com Deficiência (PCD), que acontece entre os dias 12 e 16 de julho, pelo site www.bit.ly/vagasnocate. O primeiro mutirão de emprego deste ano para PCD, diferente das outras edições, ocorrerá em formato híbrido por conta da pandemia de Covid-19.

Após a primeira etapa da inscrição, realizada virtualmente, duas unidades do Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo, Central e Interlagos, receberão os pré-selecionados nos dias 23 e 26 de julho, das 9h às 17h, com agendamento prévio. O evento também celebrará o 30º aniversário da Lei de Cotas, que será comemorado no dia 24 de julho.

“Com o avanço da vacinação e a reabertura de serviços, estamos retomando, aos poucos, com as ações de empregabilidade para a população. O Contrata SP – Pessoa com Deficiência ficou parado em razão da crise sanitária, mas conseguimos fazer uma mobilização junto às empresas, para que os recrutadores também possam repor seus quadros profissionais e ampliarem a diversidade”, salienta a secretária de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Aline Cardoso.

O Contrata SP já conta com mais de 400 vagas em áreas como serviço, comércio e saúde. As oportunidades são para profissionais com escolaridade do fundamental ao superior, com chances para candidatos sem experiência. No atendimento presencial, os candidatos poderão ter contato com equipes de recrutadores de empresas que estarão nas unidades do Cate.

“A inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho é uma questão de respeito e dignidade. É preciso preparo e adaptação das empresas. É preciso igualdade salarial. É preciso deixar de ser uma obrigação para ser uma oportunidade igual para todos. Uma das nossas prioridades à frente da SMPED é promover a inclusão profissional das pessoas com deficiência, afirma a secretária municipal da Pessoa com Deficiência, Silvia Grecco.

Silvia destaca, ainda, a importância de programas como o Contrata SP. “Temos que superar o discurso de que as empresas não encontram pessoas com deficiência e, por isso, não as empregam. O Contrata SP tem o objetivo de mostrar para as empresas que existem, sim, pessoas com deficiência qualificadas e que elas estão à procura de uma oportunidade de emprego”, finaliza a secretária da Pessoa com Deficiência.

As empresas interessadas em participar do programa ainda podem disponibilizar oportunidades de trabalho, basta enviar as informações pelo email vagas@bkcate.com.br ou entrar em contato pelo telefone 11-3357-1531 ou 3357-1525.

Serviço

Contrata SP – Pessoa com Deficiência

Inscrições: 12 a 16 de julho, até às 18h

Site: www.bit.ly/vagasnocate

Processo Seletivo apenas para pessoas pré-selecionadas

Dias: 23 e 26 de julho

Horário: 9 às 17h

Cate Central e Interlagos

Para disponibilizar vagas (empresas)

E-mail: vagas@bkcate.com.br

Telefone 11-3357-1531 ou 3357-1525