Contrata SP reabre inscrições para preencher 400 vagas na área da construção civil

A Prefeitura de São Paulo retoma as inscrições on-line para o Contrata SP – Construção Civil, até quarta-feira, 21 de abril. O programa, que teve processo seletivo realizado na última sexta-feira (16/04), ainda conta com 400 vagas de emprego, em cargos que exigem experiência comprovada, além de especialização para obras de grande porte. Na primeira etapa da ação, dos 469 inscritos, 33% foram encaminhados para outras fases da seleção com as empresas.

Para participar basta preencher o formulário disponível neste site www.bit.ly/vagasnocate, até às 18h desta quarta-feira (21/04). Os interessados passarão por seleção pelos técnicos do Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo) e serão convocados para comparecer, com agendamento, ao Cate Central no dia 23 de abril, entre às 10h e 16h, aberto apenas para essa atividade.

“Resolvemos estender as inscrições para ampliar as chances aos profissionais do setor. Muitas vagas precisam de conhecimentos específicos que exigem um tempo maior para a seleção, demonstrando que em algumas áreas há emprego e vale as pessoas investirem e se especializarem”, salienta a secretária de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Aline Cardoso.

Salário

Os salários das oportunidades do Contrata SP – Construção Civil variam entre R$ 1.707 a R$ 2.990, algumas oportunidades os valores serão negociados diretamente com a empresa contratante.

Entre as oportunidades disponibilizadas pelo Contrata SP estão 20 vagas para servente de obras com experiência com salário de R$ 1.707. Para essas vagas, é necessário possuir o ensino fundamental. Também existem 20 postos à disposição para os cargos de pedreiro, encanador e carpinteiro com remuneração de R$ 2.091. Os candidatos podem estar com a escolaridade em andamento, no nível fundamental. As oportunidades de trabalho são direcionadas para a Zona Norte da cidade.

Para armador, existem 10 vagas com salários de R$2.091, sendo exigido, no mínimo, seis meses de experiência comprovada em carteira de trabalho e ensino fundamental incompleto.

Quem busca recolocação profissional como motorista encontra 40 vagas, sendo necessário possuir carteira de habilitação na categoria E. O ensino fundamental completo será necessário, além de experiência em modalidades como munck, basculante, comboio e pipa.

O Contrata SP – Construção Civil também contará com vagas especializadas como 20 oportunidades para operador de escavadeira e retroescavadeira. O profissional precisa ter experiência com remoção do solo, materiais de concreto, drenagem, entre outros. É necessário possuir a carteira de habilitação D e o ensino fundamental pode estar em andamento.

Outra oportunidade disponibilizada é a de frentista de túnel, que realiza instalação de telas, perfuração, escavação, entre outras atividades. Para essa oportunidade, existem 15 vagas.

Há ainda outras vagas que exigem conhecimentos específicos, como encarregado de cabeça de corte, também com 15 vagas, que realiza a montagem e a desmontagem de ferramentas de corte.

O Contrata SP abre ainda oportunidades de atuação como operadores de perfuratriz, injetores e operadores de bomba de concreto, operador de guindaste, sinaleiros, gredista, entre outras.

Serviço:

Contrata SP – Construção Civil

Inscrição on-line: Até 21 de abril

Site: www.bit.ly/vagasnocate