Contrata SP Transcidadania abre 120 vagas exclusivas para a comunidade trans no Dia do Orgulho LGBTQIA+

Em ação voltada à comemoração do Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, que acontece nesta segunda-feira (28), a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo da Prefeitura disponibiliza o Contrata SP Transcidadania. Trata-se de um processo seletivo voltado exclusivamente para a população transexual.

São 120 vagas nas áreas do comércio e serviço, com salários de até R$ 1.262 para mulheres e homens trans e travestis. Para concorrer é preciso realizar inscrição pelo site www.bit.ly/vagasnocate até as 14h30 de segunda-feira. A seleção começa no dia 28 e termina na terça-feira (29)

Serão convocados os candidatos que atenderem ao perfil das oportunidades, para evitar aglomeração na unidade central do Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo, em decorrência da pandemia.

“Nessa data de tanto valor para a diversidade, é preciso entender a importância de colocar em prática ações que contribuam para a inclusão. As empresas estão passando a estruturar setores de diversidade junto às equipes de recursos humanos, pois estão notando as mudanças na sociedade. Uma empresa mais diversa e inclusiva amplia seus horizontes e negócios”, salienta a secretária de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo Aline Cardoso.

“Pensando nisso, o Cate oferece um novo processo seletivo voltado à população trans, por meio do Contrata SP, que tem o objetivo de aproximar as empresas da população”, concluiu.

Para essa seleção foram disponibilizadas 20 vagas de promotor de vendas. Os candidatos precisam ter o Ensino Médio completo e conhecimento na atividade. O salário é de R$ 1.262 e a contratante oferece benefícios.

Para quem deseja atuar como operador de telemarketing ativo estão abertas 100 vagas para a região central de São Paulo. Para concorrer é necessário ter seis meses de experiência na área e ensino médio completo – salário de R$ 1.105.

Transcidadania

A Secretaria Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo também desenvolve outras ações voltadas à comunidade transexual, como o Programa Reinserção Social Transcidadania. A iniciativa ocorre em parceria com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania e compõem os projetos do Programa Operação Trabalho. Com objetivo de promover a reintegração social e resgate da cidadania para pessoas trans em situação de vulnerabilidade social o Transcidadania, além de promover os direitos humanos, busca a colocação profissional e a condição de recuperação de oportunidades para essa população.

Atualmente, cerca de 400 beneficiários fazem parte do POT Transcidadania. Contam com bolsa auxílio no valor de R$ 1.155, cumprindo seis horas de atividades diárias de elevação da escolaridade e qualificação para o mundo do trabalho.

Existem também os eventos com vagas de emprego como o Dia da Cidadania Trans, com duas edições realizadas pela Prefeitura, que oferece diversos serviços de orientação para travestis, mulheres e homens trans que buscam oportunidades no mercado.

Serviço

Processo Seletivo População Trans – Cate

Data: 28 e 29 de junho

Local: Cate Central (apenas para candidatos agendados)

Inscrições: www.bit.ly/vagasnocate

Até 28 de junho, às 14h30