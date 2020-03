Contribuintes podem solicitar ou parcelar IPTU atrasado pela internet

Desde o dia 24 de janeiro, a Prefeitura de São Paulo colocou no ar seu portal no qual o cidadão pode consultar, pagar e até pedir o parlamento do IPTU e de outros débitos já em cobrança pela Procuradoria Geral do Município (PGM). Segundo a gestão municipal, mais de 300 mil novas dívidas de IPTU de 2019 que não foram pagas já estão inscritas.

Para dívidas até R$ 154 mil, o parcelamento pode ser efetuado em até 36x, desde que o valor mínimo da parcela seja de R$ 140,00. Mas se o valor da dívida é maior que esse, o parcelamento também é possível pela internet, em até 60x, desde que o valor da parcela seja superior a R$ 4.183,00 e para esses débitos, a emissão do boleto exige o uso de senha web.

A quitação do débito é interessante ao contribuinte, não só pela oportunidade de parcelamento, mas também para evitar o aumento da dívida, com o acréscimo de juros e multa, e futuros desdobramentos como protesto, execução fiscal e penhora de bens.

Para quitar a dívida e não enfrentar fila nos postos de atendimento, basta acessar o portal (clique aqui), escolher a opção IPTU e inserir o número do contribuinte encontrado nos boletos do IPTU de anos anteriores.