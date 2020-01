Contribuintes receberão notificações do IPTU 2020 a partir de sexta (17)

A partir desta sexta-feira, (17/01), a Prefeitura de São Paulo enviará as notificações do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2020 aos contribuintes. As notificações serão enviadas até o dia 13 de fevereiro de acordo com o vencimento do IPTU.

Se você deseja saber o valor da cobrança, saiba que desde quarta-feira (15/01) é possível consultar o IPTU 2020 e realizar o pagamento pela internet, sem a necessidade de aguardar o recebimento da notificação. A consulta aos valores acontecem pelo site oficial da Prefeitura de São Paulo (clique aqui).

Neste ano, assim como nos anteriores, não haverá o envio mensal de boletos de pagamento do IPTU. Os contribuintes receberão a notificação de lançamento do imposto com a opção de pagamento à vista ou da primeira parcela.

Quem optar pelo parcelamento receberá posteriormente, num único formulário, todos os boletos para pagamento das parcelas seguintes. Esses boletos poderão continuar a ser pagos mensalmente, conforme os vencimentos de cada parcela.

Já para quem optar pelo pagamento do IPTU à vista terá um desconto de 3%. Outra vantagem de quitar o imposto à vista é evitar o eventual esquecimento de pagamento de alguma parcela mensal, o que gera acréscimos moratórios.

O pagamento poderá ser feito nos terminais de autoatendimento ou pelo internet banking dos bancos conveniados. (clique aqui).

Zona Norte

De acordo com o Mapa da Desigualdade de 2019, Santana é o bairro da zona norte que mais arrecadou IPTU em 2018. A pesquisa mostra que o distrito contribuiu com R$ 188 milhões, mais que o dobro do segundo lugar da zona norte, Casa Verde, com a quantia de R$ 74 milhões.

Por sua vez, quem menos arrecadou IPTU na região foi Jaçanã, que totalizou o valor de R$ 21 milhões em 2018. Logo em seguida aparece Cachoeirinha (R$ 26 mi) e Vila Medeiros, com R$ 37 milhões.

Apesar do alto valor, Santana ainda é a 15º colocada quando colocamos todas as regiões da capital paulista. Os distritos campeãs de arrecadação de IPTU em 2018 foram Itaim Bibi com R$ 841 mi, seguido de Jardim Paulista (R$ 496 mi) e Pinheiros com R$ 440 mi.