Copa do BR terá São Paulo x Flamengo nas quartas; Palmeiras enfrenta o Ceará

O São Paulo enfrentará o Flamengo nas quartas de final da Copa do Brasil, e o Palmeiras jogará contra o Ceará. Os confrontos foram definidos pela CBF através de sorteio realizado na manhã desta sexta-feira (06).

O jogo de ida do duelo São Paulo x Flamengo será realizado no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A segunda partida será em São Paulo, no Morumbi.

Já o Palmeiras joga em casa, no Allianz Parque, a primeira partida contra o Ceará. Depois, fará o segundo jogo no estádio Castelão, que fica em fortaleza.

O vencedor do jogo entre Flamengo e São Paulo vai enfrentar quem se classificar no duelo Grêmio x Cuiabá; quem avançar de Palmeiras e Ceará irá jogar com o vencedor de Internacional e América-MG.

Esses oito clubes que estão nas quartas da Copa do Brasil receberão da CBF uma premiação de R$ 3,3 milhões cada. Quem avançar às semifinais tem direito a mais R$ 7 milhões

Veja todos os jogos:

Flamengo x São Paulo (ida no Rio de Janeiro / volta em São Paulo)

Palmeiras x Ceará (ida em São Paulo / volta em Fortaleza)

Cuiabá x Grêmio (ida em Cuiabá / volta em Porto Alegre)

Inter x América-MG (ida em Porto Alegre / volta em Belo Horizonte)