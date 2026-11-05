Cinco atletas do clube da Zona Norte de São Paulo representarão o Brasil no Mundial do México, principal competição da modalidade no mundo

O ISRN Esperia Futebol para Amputados reafirma sua posição como uma das principais referências da modalidade no Brasil ao ter cinco atletas convocados para a Seleção Brasileira que disputará a Copa do Mundo de Futebol para Amputados WAFF 2026, entre os dias 13 e 22 de novembro, em San Juan de los Lagos, no México.

Dos 15 jogadores convocados para representar o país, um terço pertence ao clube paulista: Felipe Valêncio, Rodrigo “Digo”, Diego, Ícaro e Ivaí. Além dos atletas, o ISRN Esperia também estará representado por Diego Nunes, gestor da equipe e coordenador da Seleção Brasileira, que integra a comissão técnica nacional.

Considerado o principal torneio internacional da modalidade, o Mundial reunirá 24 seleções classificadas por meio das competições continentais. Estarão em campo representantes da África (Argélia, Angola, Egito, Gana, Libéria, Marrocos e Nigéria), da Ásia (Irã, Iraque, Japão e Uzbequistão), das Américas (Brasil, Colômbia, Costa Rica, Estados Unidos, México e Uruguai) e da Europa (Alemanha, Espanha, Inglaterra, Irlanda, Itália, Polônia e Turquia), em uma competição que reúne atletas de alto rendimento e seleções que se destacam pela excelência técnica, disciplina e trabalho em equipe.

A expressiva presença do ISRN Esperia no elenco brasileiro é reflexo direto da trajetória construída pelo clube ao longo da temporada 2026. Mesmo diante de desafios financeiros e de uma reformulação do elenco, a equipe encerrou o ano entre os principais destaques da modalidade, acumulando títulos e campanhas de relevância nacional e internacional.

Mais do que resultados esportivos, o trabalho desenvolvido pelo ISRN Esperia tem como missão promover inclusão, desenvolvimento humano e oportunidades para pessoas com deficiência, utilizando o esporte como ferramenta de transformação social.

“Ter cinco atletas convocados para uma Copa do Mundo, representando um terço da Seleção Brasileira, é motivo de enorme orgulho. Esse resultado demonstra a qualidade do trabalho desenvolvido pelo ISRN Esperia, a dedicação dos nossos atletas e o compromisso dos parceiros que acreditam no projeto. Cada convocação representa uma vitória coletiva e reforça que estamos no caminho certo”, destaca Diego Nunes, gestor do ISRN Esperia e coordenador da Seleção Brasileira de Futebol para Amputados.

A convocação para o Mundial coroa uma temporada histórica para o clube, consolidando o protagonismo do ISRN Esperia no cenário nacional e continental do futebol para amputados e reforçando sua contribuição para o desenvolvimento da modalidade no Brasil.

Temporada histórica une alto rendimento, inclusão e superação

A temporada de 2026 consolidou o ISRN Esperia como uma das principais referências do futebol para amputados no Brasil e nas Américas. Mesmo enfrentando desafios financeiros, sem receber apoio direto de recursos públicos para a manutenção do projeto e passando por uma reformulação do elenco, o clube demonstrou resiliência, competitividade e excelência esportiva dentro e fora de campo. O resultado foi uma das campanhas mais expressivas de sua história, com os títulos da Copa do Brasil de Futebol para Amputados e da Supercopa dos Campeões, além do vice-campeonato da Copa Libertadores da América, do vice-campeonato Paulista e da quinta colocação no Campeonato Brasileiro.

Mais do que os troféus e resultados, as conquistas refletem um trabalho contínuo de formação, desenvolvimento e valorização de atletas com deficiência, promovendo inclusão social por meio do esporte de alto rendimento. O projeto combina preparação técnica, tática e física para competições nacionais e internacionais com ações que fortalecem a autonomia, a autoestima e a criação de novas oportunidades para seus participantes.

A convocação de cinco atletas para a Seleção Brasileira que disputará a Copa do Mundo WAFF 2026 é o reconhecimento dessa trajetória e reforça a relevância do trabalho realizado pelo clube na Zona Norte de São Paulo. No entanto, manter esse projeto em atividade segue sendo um desafio diário. Atualmente, o ISRN Esperia depende do apoio de patrocinadores e parceiros da iniciativa privada para custear transporte, alimentação, uniformes, materiais esportivos, estrutura de treinamento e participação em competições. A ampliação dessa rede de apoio é fundamental para garantir a continuidade e o crescimento de uma iniciativa que transforma vidas ao mesmo tempo em que forma atletas de nível internacional.

O ISRN Esperia realiza seus treinamentos aos sábados, das 8h às 10h, no Clube Esperia, em São Paulo. Mais informações podem ser obtidas pelo Instagram @clubeesperiafutebolparaamputados ou pelo WhatsApp (11) 98879-0858.