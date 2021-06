Cópias de receitas de pacientes que tomarem a vacina da Covid-19 serão retidas pela Prefeitura para evitar fraudes

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informa que a partir de segunda-feira (31), no ato da aplicação da primeira dose da vacinação contra a Covid-19, além da exigência da comprovação do atestado de residência, será realizada cópia, por amostragem, nas unidades vacinadoras, dos atestados e receitas médicas das pessoas com comorbidades. O objetivo é que, na sequência, seja realizada uma averiguação da veracidade dos documentos apresentados.

Apesar de contar com a idoneidade dos munícipes, a Pasta está criando mecanismos para evitar fraudes em relação aos grupos prioritários liberados para vacinação. A SMS também reforça que o processo de retenção de cópias dos documentos por amostragem será feito em todas as unidades de saúde utilizadas na campanha de imunização.

A medida passou a ser adotada após sugestão do Ministério Público (MP). Assim que detectado qualquer tipo de irregularidade, será iniciado um processo civil/criminal, com encaminhamento para providências do MP.