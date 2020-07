Corinthians avança, Santos derrapa e confronto das semifinais do Paulistão está definido

Depois de depender da sorte e de seu arquirrival para se classificar, na noite de ontem (30) o Corinthians arrancou uma vitória contra o Bragantino e avança para semifinais do Paulistão. No mesmo dia, o alvinegro do litoral até saiu na frente, mas tomou a virada e está fora da disputa do título do Paulistão.

Antes da paralisação do Campeonato Paulista, poucos acreditavam que Corinthians poderia avançar, isso porque o clube vinha de 10 jogos sem vitória e dependia de uma combinação de resultado, no qual envolvia seu rival São Paulo vencer o Guarani. Muitos levavam a crer que o time poderia ser rebaixado para a Série A2.

Depois de conseguir esse feito, o clube de Parque São Jorge enfrentaria Bragantino, dono da melhor campanha do Paulistão. Após um jogo bem disputado, o clube da capital conseguiu marcar duas vezes, uma com Ederson e outra com o Jô, que reestreava com a camiseta corintiana.

Já Santos era líder de seu grupo e se classificou sem susto, o que se espera de um grande clube. O time da baixada santista até saiu na frente com o gol de Marinho e estava jogando bem, até quando o mesmo atleta foi expulso, o que facilitou a virada da Ponte Preta, marcando três vezes com Bruno Rodrigues, Moisés e João Paulo.

Com esses resultados, o confronto das semifinais do Paulistão ficou:

Corinthians X Mirassol

Palmeiras X Ponte Preta

Caso os dois clubes da capital avancem, a partida irá reeditar a final do Paulistão de 2018, na ocasião, o clube alvinegro levou a melhor depois de uma disputa por pênaltis.

Por outro lado, há grandes chances de surpresa, no qual um time do interior consiga chagar à final do torneio.

Corinthians ainda tenta um feito histórico que é erguer a taça por quatro vezes seguida, por outro lado, a última vez que Palmeiras conquistou o título foi em 2008.

Foto: Rodrigo Corsi/FPF