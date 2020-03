Coronavírus altera partidas de futebol no Brasil e no mundo

Nesta sexta-feira (13) o Ministério da Saúde soltou um comunicado recomendando o cancelamento ou adiamento de eventos com participação de pessoas em razão do risco da epidemia do coronavírus. No informe enviado pelo órgão, ele sugere que, caso não consiga cancelar ou adiar os eventos, eles aconteçam sem a presença de público.

Um exemplo dessa medida são os eventos esportivos, nesta sexta-feira (13) a Federação Paulista de Futebol determinou que a próxima rodada do campeonato paulista seja com portões fechados para a torcida. A decisão já vale para os jogos deste fim de semana.

Já na última quinta-feira (12) a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) suspendeu todas as partidas da Copa Libertadores, previstas para acontecer na próxima semana, de 15 a 21 março. Além disso, a FIFA adiou oficialmente realização das primeiras rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar, previstas para acontecer nos dias 26, 27 e 31 de março.