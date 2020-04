Coronavírus: Brasil registra 667 mortes e 13 mil casos pelo Covid-19

A escalada do novo coronavírus (Covid-19) no Brasil não para de crescer. No boletim divulgado na terça-feira (7), o ministério da Saúde confirmou que no Brasil foram registradas 667 mortes pela doença, além de 13,7 mil casos confirmados. Esse resultado foi considerado o maior aumento da doença no país em um período de 24h.

De segunda para esta terça-feira ocorreram 114 óbitos e 1.661 casos novos. Essa foi a primeira vez que o Brasil registrou mais de 100 mortes em um período de apenas um dia. Com esse resultado a taxa de letalidade da doença sobe, novamente, e passa de 4,4% para 4,9%.

São Paulo continua sendo considerado o epicentro da pandemia e o estado com mais registro do país, com 371 mortes pela doença, mais da metade de todos os registros pelo Brasil. O estado é seguido por Rio de Janeiro, com 89; Pernambuco, com 34; Ceará, com 31, e Amazonas com 23 mortes.