Coronavírus: Maior preocupação dos paulistanos é com a saúde, depois com emprego

Divulgada no dia 9 de junho, terça-feira, a pesquisa “Viver em São Paulo: Especial Pandemia parte 2” da Rede Nossa São Paulo aponta que a maior preocupação dos paulistanos em relação ao coronavírus (covid-19) é com a saúde da família. O estudo foi realizada em parceria com o Ibope Inteligência.

Essa é a segunda edição da pesquisa da Rede Nossa São Paulo com o tema da pandemia. Os entrevistados são paulistanos das classes A, B e C. A publicação revela que, apesar da maior preocupação continuar sendo a saúde de familiares (51%), a segunda passou a ser “ficar desempregado”, confira:

Saúde de familiares : Em Abril eram 50%, agora em Maio são 51%;

: Em Abril eram 50%, agora em Maio são 51%; Ficar desempregado : Em Abril eram 11%, agora em Maio aumentou para 16%;

: Em Abril eram 11%, agora em Maio para 16%; Minha saúde : Em Abril eram 17% (ocupava a segunda posição), em Maio diminui para 14%;

: Em Abril eram 17% (ocupava a segunda posição), em Maio para 14%; Diminuição de renda : Em Abril eram 10% agora em Maio passou para 9%;

: Em Abril eram 10% agora em Maio passou para 9%; Saúde mental: Em Abril eram 3%, em Maio subiu para 4%.

Apesar do aumento na preocupação em ficar desempregado, a pesquisa revela que as coisas no qual os paulistanos sentem mais falta está relacionado ao contato humano.

Se compararmos as duas pesquisas, houve um aumento na necessidade de proximidade com as pessoas e de visitar espaços de convivência, por outro lado, houve um diminuição em relação a atividade econômica, como trabalho e frequentar comércios:

Contato físico com pessoas próximas : Em Abril eram 39%, em Maio aumentou para 44%;

: Em Abril eram 39%, em Maio para 44%; Encontrar pessoas sem restrições : Em Abril eram 37%, em Maio subiu para 44%;

: Em Abril eram 37%, em Maio para 44%; Frequentar comércio, feiras, restaurantes e bares : Em Abril eram 42%, em Maio diminuiu para 38%;

: Em Abril eram 42%, em Maio para 38%; Voltar ao trabalho : Em Abril eram 36%, em Maio diminuiu para 29%;

: Em Abril eram 36%, em Maio para 29%; Visitar parques e praças: Em Abril eram 21%, em Maio subiu para 28%.

51% dos paulistanos concordam com medidas do prefeito e governador de SP

A pesquisa revelou que a maioria dos paulistanos (51%) apóiam as medidas que o prefeito, Bruno Covas, e que o governador, João Doria, vem adotando no combate ao coronavírus. Apesar de ser maioria, em abril a aprovação era de 68%, o que representa uma queda de 17%.

A redução na aprovação não é exclusividade dos gestores municipal e estadual. A maior queda de aprovação de medidas adotadas é do ministro da Saúde, caindo de 71% para 53% (18%). A pior avaliação é o presidente da República, em Abril a aprovação era de 26%, em Maio diminuiu para apenas 21%.

Medidas adotadas pelos paulistanos

Assim como na primeira pesquisa, a maioria dos pesquisados (78%) estão evitando de sair de casa para conter a disseminação do vírus. A segunda ação é “rezar e orar”, com 47% e fazer compras on-line está em terceiro lugar (36%).

A maioria dos entrevistados (57%) revelaram que sairia menos de casa se soubessem da taxa de contaminação de seu bairro. Esse mapeamento estava sendo feito pela USP, no qual apresentava um mapa com os casos confirmados por endereço. Entretanto o governo federal deixou de divulgar os endereços dos pacientes, o que impede a atualização do mapa.

O que o governo deve fazer?

A pesquisa também perguntou para os paulistanos sobre as medidas que o governo deve adotar a fim de aumentar a taxa de isolamento social. Para 46% dos entrevistados a melhor opção é garantir emprego e renda para as pessoas. A segunda opção é aumentar a fiscalização no comércio (40%) e aumentar a restrição de circulação de pessoas nas ruas é considerado para 39% dos paulistanos.