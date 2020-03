Por conta da ameaça do coronavírus, a Prefeitura e o Governo de São Paulo decidiram adiar ou cancelar ações e atividades que possuem aglomeração de público. O que mais chamou a atenção das pessoas foram a suspensão das aulas nas escolas públicas, mas você sabe o que mais mudou? Confira a relação que separamos para vocês:

Escolas

As escolas municipais e estaduais terão as aulas suspensas, de maneira gradativa, a partir da próxima segunda-feira (16/03). Tanto no município como no estado, ao longo da semana, entre os dias 16 e 20 de março, os colégios ficarão com aulas suspensas para aqueles alunos que tiverem onde ficar. Já a partir do dia 23 (segunda), as aulas serão suspensas por tempo indeterminado. A medida também vale para as aulas de cursos no Centro Paula Souza

Rua Aberta na Paulista

O programa Ruas Abertas, exclusivamente no âmbito da Avenida Paulista, será suspenso, ou seja, a partir deste domingo (15) a via estará com liberada para tráfego de veículos.

Eventos Culturais

A partir deste fim de semana, todos os eventos artísticos em espaços culturais, tanto das gestão Municipal como a Estadual, como Casas de Cultura, Fábrica de Cultura, Museus, Centros Culturais e entre outros. No entanto, os locais se manterão aberto para oficinas e esclarecimento de dúvidas.

Nesta sexta-feira (13) a Federação Paulista de Futebol determinou que a próxima rodada do campeonato paulista seja com portões fechados para a torcida. A decisão já vale para os jogos deste fim de semana.

Já na última quinta-feira (12) a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) suspendeu todas as partidas da Copa Libertadores, previstas para acontecer na próxima semana, de 15 a 21 março. Além disso, a FIFA adiou oficialmente realização das primeiras rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar, previstas para acontecer nos dias 26, 27 e 31 de março.

Os Centros Esportivos da Prefeitura estarão abertos para o público, mas sem a realização das atividades esportivas programadas como jogos, torneios, campeonatos, aulas e entre outros.

Parques públicos

Assim como os espaços de cultura, os parques municipais e estaduais se manterão aberto, no entanto os eventos programados para acontecer neles serão suspensos.

Segundo a administração pública, os administradores dos parques já orientam os frequentadores sobre o coronavírus e cartazes de alerta, orientação e prevenção serão afixados em todos eles a partir da próxima semana.

Equipamentos de saúde

O SUS funcionará normalmente nas cidades, no entanto, o Ministério da Saúde confirmou a liberação de R$ 94 milhões para São Paulo investir em ações previstas no plano estadual de contingência.

Além disso, o órgão pediu a cinco hospitais filantrópicos de excelência no país que usem recursos e pessoal envolvidos hoje em projetos desenvolvidos no SUS no enfrentamento da epidemia.