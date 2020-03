Coronavírus: OMS divulga um guia de cuidados de cuidados para saúde mental

A Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou um guia com atitudes que devemos ter para enfrentar a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

As consequências dessa doença preocupa a população pelo contagio, isolamento e incertezas do futuro. Para lidar melhor com esses problemas, as autoridades de saúde e a OMS montou um guia de orientação para os mais diferentes grupos afetados pela doença, confira:

Sem preconceito

Por conta da origem da doença ser da China, alguns preconceitos relacionados ao comportamento do povo chinês são evidenciados e logo atribuídos como causa da pandemia. No entanto, o vírus é capaz de contagiar a todos.

Não rotule

Outra situação, que também se encaixa a um preconceito, são os rótulos de quem contraiu a doença, além de serem usados para desumanizar as pessoas infectadas pelo Covid-19.

Evite o bombardeio de informações

A todo momento surgem informações novas sobre a doença. Para as pessoas que estão em outros afazeres, o compartilhamento em massa de informações gera ansiedade.

Oriente as crianças

As crianças têm o direito de saber o que está acontecendo, por isso é importante explicar sobre a situação pelo mundo. Ajude-os a gerenciar suas emoções e a aliviar a ansiedade.

Tenha paciência com os idosos

As pessoas mais velhas é a principal população de risco do Covid-19. Por isso é importante orientar sobre o problema de forma clara, mas sem gerar ansiedade, estresse ou irritação.

Cuidados com pessoas isoladas

Só porque a pessoa está isolada, não quer dizer que ela não pode receber ligações ou mensagens otimistas de apoio.

Foto: goodinteractive /Pixabay