Coronavírus: Pessoas com diabetes são do grupo de risco?

Por ser uma doença nova, o coronavírus (Covid-19) ainda desperta diversos questionamentos nas pessoas e nos especialistas, uma delas está relacionada com o grupo de risco – pessoas com maior probabilidade de óbito causado pela doença.

Por ser uma doença que ataca o pulmão, as pessoas com algum histórico de doenças respiratórios estão no grupo de risco da doença. No entanto, qual é a reação da doença se o paciente tiver alguma outra condição médica crônica, como diabetes e doenças cardíacas?

Um estudo chinês, feito com mais de 173 pacientes que foram acometidos de maneira severa pelo coronavírus, 23% tinham hipertensão arterial e 16% tinha diabetes. No Brasil, a primeira vítima fatal do vírus foi um idoso com ambas doenças.

Segundo o Dr. Rodrigo Noronha, cardiologista do Hospital BP, atualmente não há dados suficientes para mostrar que pessoas com diabetes tenham, ou não, mais chances de contrair o vírus.

O especialista explica que não há indícios de que o vírus afete os pacientes com diabetes tipo 1 ou 2 de forma diferente. Contudo ele lembra que é importante os pacientes do tipo 2, que tratam a doença com medicamentos, têm mais chances de não serem adeptos à terapia e, por isso, se tornam mais suscetíveis a complicações.

“Cada caso é um caso e deve ser tratado de forma individual, uma vez que temos diversas faixas etárias e quadros de comorbidades, como as doenças cardíacas”, completa o Noronha.

Por fim, o especialista declara os riscos do paciente depende da qualidade de sua vida de vida: “os próprios pacientes têm o poder de mudar esse cenário e diminuir o grupo de risco para o coronavírus, mantendo o tratamento conforme recomendado pelo médico […]controlando a obesidade e o sedentarismo, além de manter uma dieta saudável e planejada”.