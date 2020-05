Coronavírus se espalha mais rápido nas periferias de SP

Apesar do coronavírus (Covid-19) ter começado a aparecer nos bairros ricos da cidade de São Paulo, são nas periferias da cidade que ocorre o maior número de casos de pessoas infectadas e de mortes pela doença.

Segundo o último boletim da Secretária Municipal da Saúde, divulgado no dia 28 de abril, terça-feira, os distritos periféricos demonstram o maior aumento de disseminação do vírus quando comparado aos distritos de bairros nobres.

No final de março, quase não havia casos nos distritos periféricos. Na zona norte, Tremembé e Jaçanã somavam 2 registros. Já na Brasilândia apresentava apenas 1 caso confirmado pelo vírus, atualmente é o distrito com mais casos de óbitos pela doença na capital paulista.

São Paulo contava com 11.025 casos confirmados de coronavírus até o dia 23 de abril, no entanto, no mapa mostravam apenas 10.142, pois foram o restante dos infectados não informaram o endereço ou o serviço de saúde não conseguiu localizar.

Confira os distritos com maior crescimento de casos em apenas 7 dias:

Capão Redondo: de 87 para 186 casos – alta de 113%

Jardim Helena: de 38 para 71 – alta de 86%

Pedreira: de 43 para 74 casos – alta de 72%

Ermelino Matarazzo: de 31 para 52 casos – alta de 68%

Cambuci: de 34 para 57 casos – alta de 67%

Jaçanã: de 27 para 45 casos – alta de 66%

São Rafael: de 37 para 58 casos – alta de 57%

Grajaú: de 104 para 162 casos – alta de 56%

Itaim Paulista: de 104 para 160 casos – alta de 54%

Lajeado: de 67 para 102 casos – alta de 52%

Em contrapartida, os distritos com menor aumento são aqueles localizados nas regiões mais ricas de São Paulo, com exceção de Santo Amaro, são eles:

Campo Belo: 87 para 91 – alta de 5%

Morumbi: de 297 para 311 – alta de 11%

Bela Vista: de 207 para 234 – alta de 13%

Lapa: de 82 para 95 – alta de 16%

Moema: de 183 para 214 – alta de 17%

Santo Amaro: de 94 para 110 – alta de 17%

Tatuapé: de 112 para 131 – alta de 17%

Saúde: de 165 para 196 – alta de 19%

Liberdade: de 99 para 119 – alta de 20%

Vila Mariana: de 218 para 264 – alta de 21%

Maior mortalidade

Como foi observado, o vírus chegou em São Paulo pelos bairros ricos e, em pouco tempo, se espalhou para os bairros periféricos, no entanto, dos 10 distritos com mais casos de óbitos pela doença, nenhum são de bairros nobres. Vale destacar que a zona norte possui 3 dos 10 distritos com mais casos de mortes em São Paulo, confira:

Brasilândia (Zona Norte) – 81 mortes

Sapopemba (Zona Leste) – 77 mortes

São Mateus (Zona Leste) – 58 mortes

Cidade Tiradentes (Zona Leste) – 51 mortes

Vila Nova Cachoeirinha (Zona Norte) – 50 mortes

Sacomã (Zona Sul) – 50 mortes

Freguesia do Ó (Zona Norte) – 47 mortes

Capão Redondo (Zona Sul) – 46 mortes

Artur Alvim (Zona Leste) – 45 mortes

Cidade Ademar (zona Sul) -45 mortes

Segundo Carolina Guimarães, coordenadora da Rede Nossa São Paulo, as mortes evidenciam a desigualdade e na falta de políticas públicas na cidade de São Paulo:

“Enquanto que os registros de maiores proporções de óbitos nas regiões mais periféricas em comparação as mais ricas (mesmo as regiões mais ricas registrando maiores números de infectados), podem ser explicadas pela desigualdade de acesso a serviços públicos de saúde – desde testagem a leitos de internações”

Um estudo da Rede Nossa São Paulo revelou que 60% dos leitos de UTI conveniadas pelo SUS estão localizadas em apenas 3 subprefeituras (Sé, Vila Mariana e Pinheiros), consideradas uma das mais ricas de São Paulo.

Por outro lado, o instituto mostrou que 12 distritos de São Paulo – localizados majoritariamente nas periferias da capital paulista – possuem nenhum leito de UTI, apesar de concentrarem 20% da população (2.375.000 pessoas). Desta relação, quatro são da zona norte, são eles Brasilândia, Tremembé, Vila Guilherme e Jaçanã.

De acordo com o Mapa da Desigualdade 2019, estudo da Rede Nossa São Paulo, a desigualdade de leitos aumentou 345% entre o período de 2018 a 2019.

“O avanço da doença nas periferias pode ser explicado tanto pelas desigualdades de acesso a serviços públicos de saúde como pelas condições de vulnerabilidades que essas populações enfrentam, sejam dificuldades em acesso a renda, menores taxas de emprego formal, maior desemprego, precariedade das condições habitacionais, dentre outras” explica Guimarães, que finaliza:

“As condições de vulnerabilidades explicam a baixa adesão por parte dessas populações as medidas de isolamento social, que em conjunto aos déficits de acesso aos serviços públicos de saúde aprofundam o avanço da doença nas periferias”.

De acordo com dados do ministério da Saúde, divulgado na quinta-feira (30), o Brasil registra 85.380 casos confirmados de Covid-19 e 5.901 mortes causadas pelo vírus, sendo que deste número, 2.375 são em São Paulo.

Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil