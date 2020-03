Coronavírus: sobe para 92 o número de mortes por Covid-19

O ministério da Saúde atualizou os casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus (Covid-19) no Brasil. Em 24h o número de mortes pelo vírus passou de 77 para 92, já os infectados pela doença chegou a marca de 3.4 mil casos confirmados.

São Paulo é considerado o epicentro da pandemia no país, acumulando 1.233 pessoas infectadas e 68 óbitos pela doença. Rio de Janeiro aparece em segundo com 493, Ceará (282), Distrito Federal (230), Rio Grande do Sul (195) e Minas Gerais (189).

O Brasil fecha o primeiro mês após a chegada da pandemia com números inferiores ao primeiro mês da China (com 213 mortes e 9.802 casos), mas a maiores que o da Itália (com 29 mortes e 1.694 casos).

Na avaliação da equipe do ministério da Saúde, o avanço do número de casos de Covid-19 tem sido abaixo da expectativa, com evolução de 33% a cada dia.

A perspectiva para próximo mês é que a pandemia aumente no Brasil, uma vez que o país está no início da curva de crescimento pela qual outras nações já estão passando, como Estados Unidos, Itália e Espanha.

Desde o 16 de março o Estado de São Paulo vem adotando medidas de restrição de circulação a fim de evitar a disseminação da doença. Tanto o Governo como a Prefeitura vem construindo leitos provisórios para conseguir atender a demanda de pacientes.

Já o ministério da Saúde irá destinar R$ 600 milhões para estados e municípios a fim de reforçarem o plano de contingência para o enfrentamento da pandemia. Além disso, R$ 400 milhões já haviam sido enviados a todos os estados este mês.

