Coronavírus: Vendas no comércio de SP cai mais de 50% na 2ª quinzena de março

Em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), as vendas de comércio em São Paulo caíram, em média, 53% na segunda quinzena de março em comparação ao mesmo período do ano passado.

O balanço foi realizado pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP), no qual mostrou que o movimento de vendas a prazo, que incluem bens duráveis como eletrodomésticos, teve uma queda de 61,7%. Já as vendas à vista, ou de bens não-duráveis, como vestuários e calçados, caíram 45%.

Se somar todo o mês de março, a redução apresentou uma média de 27%, sendo que 30,4% referem-se à diminuição nas vendas a prazo, e 23,6% foi o recuo nas vendas à vista.

Segundo o presidente da ACSP, Alfredo Cotait: “Começamos o mês com uma conjuntura, mas encerramos com outra”. Ele destaca que esses dados são preliminares do comércio físico, que não incluem o setor supermercadista nem as vendas pela internet.

O presidente Cotait analisa que “Essa queda no movimento geral, que se aprofundou mais ainda, reflete tanto as medidas adotadas para controlar a epidemia como a própria cautela do consumidor, que tem preferido comprar o essencial”.

Arrecadação de Imposto

O Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) fez um estudo no qual aponta que, em razão da pandemia, a arrecadação de impostos no Brasil pode sofrer uma queda de até 39,3%.

“São projeções baseadas em algumas hipóteses, mas o cenário de incerteza, como o que estamos atravessando, pode apresentar algumas surpresas. De qualquer forma, é um estudo interessante para que a gente possa ter alguma ideia numérica do impacto das medidas”, pondera Marcel Solimeo, economista da ACSP.

O levantamento considera receitas tributárias da União, dos estados e dos municípios e leva em conta projeção inicial feita pelo IBPT, de R$ 2,8 trilhões em impostos, com base nos dados do orçamento projetados pelo governo.

O órgão também identifica quatro possíveis cenários, confira:

Se o isolamento durar até abril, a queda na arrecadação será de 26,49%. A perda média mensal será de R$ 78,01 Bilhões, equivalente a uma perda diária de R$ 2,57 bilhões;

Se o isolamento terminar em maio, a redução será de 32,38%. A perda média mensal será de R$ 95,41 Bilhões, equivalente a uma perda diária de R$ 3,14 bilhões

Caso o isolamento dure até junho, a redução será de 35,35%. A perda média mensal sobe para R$ 104,18 bilhões, equivalente a uma perda diária de R$ 3,42 bilhões; e

Por fim, caso o isolamento persista até julho, o tombo seria de 39,32%. A perda média mensal será de R$ 115,86 bilhões, equivalente a uma perda diária de R$ 3,81 bilhões.

Crédito: Fotos Públicas