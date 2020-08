Coronel Velozo: 87 mil homens e mulheres morreram em 08 de agosto

Coronel Velozo – Hervando Luiz Velozo

Nasceu na Freguesia do Ó; foi soldado do Exército Brasileiro, e na Polícia Militar do Estado de São Paulo, comandou áreas como Campo Limpo, Morumbi, Jardins, Lapa, Pirituba e Perus, e por último foi comandante do policiamento de trânsito (CPTran).Palestrante e instrutor sobre segurança pública e privada.

A carreira de um Policial Militar, além de servir e proteger o cidadão, está alicerçada na Instituição, mas, principalmente, na união, respeito e companheirismo aos colegas de farda, que consideramos pessoas da família, composta hoje por 87.000 policiais no Estado.

Servi a Polícia Militar por 35 anos, convivi a maior parte da minha vida com esses companheiros, onde fui comandado e comandei milhares de homens e mulheres vocacionados a proteger e fazer cumprir a Lei.

Ao longo de minha jornada como policial, presenciei episódios tristes envolvendo companheiros que perderam suas vidas no cumprimento do dever. A vida e a morte estão em uma linha tênue na nossa carreira, em que ao mesmo tempo que protegemos e salvamos vidas, temos momentos em que perdemos vidas, e, entre elas, as de policiais militares.

Estou há 6 anos na reserva, e ainda, a cada notícia em que envolve a morte de policiais militares, sinto tristeza, como tivesse perdido um parente.

Mas nenhuma tristeza, até então, tinha sido tão forte como a que senti na última semana, que culminou numa forte dor no coração e em uma sensação de impotência que tomou conta de mim no momento em que assistia a notícia da morte de três policias militares. Essa impotência foi aumentando durante o relato da ocorrência, não só pelo fato de como aconteceu o crime, mas na história destes policias vitimados por um assassino meticuloso e sanguinário. Vidas que foram ceifadas sem qualquer razão, apenas por serem policias militares.

Sd Celso Ferreira de Menezes Júnior; Sd Victor Rodrigues Pinto da Silva; e o Sargento José Valdir de Oliveira, foram mortos no momento em que cumpriam seu dever. O assassino, que havia se identificado como policial civil, aproveitou o momento para atirar e matar os policiais.

A dor foi ainda maior, pois dois deles eram pais, e essa tragédia aconteceu na véspera do Dia dos Pais. Não tenho dúvida de que a dor que senti foi a mesma que todos policias militares sentiram naquele momento, a dor da morte!

Três homens assassinados durante o cumprimento do dever e do juramento que fizeram quando ingressaram na Polícia Militar, que é de proteger o cidadão, e se necessário fosse, com suas próprias vidas. E foi isso que aconteceu, deram suas vidas em nome da justiça, da ordem, e do cumprimento desse dever.

Como cidadãos comuns, esses três homens tinham o papel de pais, filhos, irmãos e maridos que deixaram saudades aos seus entes queridos e colegas de farda.

Celso Ferreira de Menezes Júnior, de 33 anos, há 10 anos na corporação; Victor Rodrigues Pinto da Silva, de 29 anos, que deixa uma esposa que estava grávida no dia tragédia – o filho Samuel Victor nasceu na terça-feira (11) -, e o sargento José Valdir de Oliveira, de 37 anos, que deixa uma filha e esposa, que também está grávida de gêmeos.

Como policial militar e cidadão, deixo aqui minha solidariedade e rogo para que as famílias sejam acalentadas com as bênçãos divinas neste momento de dor.

E sempre prestarei minhas homenagens, continência e respeito a todos estes homens e mulheres que dedicam suas vidas e prestam um grande serviço para nossa população, protegendo-os e zelando por seus patrimônios em nome da justiça e da ordem. Sempre representando uma grande Instituição que é na verdade uma grande família, a nossa Polícia Militar!