Coronel Velozo / A frustração de uma população por acreditar em promessas que não são cumpridas

Coronel Velozo – Hervando Luiz Velozo

Nasceu na Freguesia do Ó; foi soldado do Exército Brasileiro, e na Polícia Militar do Estado de São Paulo, comandou áreas como Campo Limpo, Morumbi, Jardins, Lapa, Pirituba e Perus, e por último foi comandante do policiamento de trânsito (CPTran).Palestrante e instrutor sobre segurança pública e privada.

Eu nasci na Freguesia do Ó. Mesmo mudando de bairro há muitos anos, continuo morando na Zona Norte, e os laços com a região da Freguesia do Ó permanecem sólidos, frequentando o bairro quase que diariamente, já que tenho parentes e amigos residentes por lá.

Presenciei ao longo dos anos o crescimento acentuado e a modernização da região, mas ainda há muito por fazer, já que o número de moradores cresceu, e a infraestrutura pública não acompanhou, e precisa ser ampliada.

Uma das grandes vitórias da população local, foi a luta para levar uma linha de metrô que chegasse até Brasilândia. Essa luta acompanhei de perto e participei das reivindicações na época, já que estava em carreira como policial militar.

O primeiro anúncio de que a obra seria iniciada em 2010, trouxe alegria e expectativa para toda a região, acreditando que naquele momento o metrô poderia proporcionar comodidade e facilidade de locomoção, já que os moradores da região utilizam ônibus, e não atende totalmente as necessidades da população, uma vez que, dependendo da região que deverá se locomover é obrigado a utilizar duas a três linhas de ônibus, onerando sua viagem e acarretando desperdício de tempo.

As obras iniciaram oficialmente apenas em 13 de abril de 2015, quando foi divulgada a previsão de entrega integral para 2020. Após a paralisação, em pouco mais de um ano de obra, acompanhei seguidamente as promessas e os adiamentos para início e finalização da obra, e que foram várias vezes anunciadas mas nunca cumpridas.

Promessas e mais promessas!. Problemas que se acumularam, trazendo transtornos e frustração para a população da região.

No mês passado, acendeu de novo uma luz, através das declarações do Governador João Doria de que a obra teria início imediato, mas o que pude constatar até o momento é que mais uma vez a população foi iludida.

Porque do anúncio sobre uma obra tão importante, mas que na prática continua paralisada? Será que é porque estamos próximos a uma eleição?

Os canteiros de obras estão abandonados, acumulando lixo, proliferando ratos e até relatos de escorpiões. Imóveis desapropriados que estão vazios e sendo usados por moradores em situação de rua e usuários de drogas, e denúncias de pequenos crimes de furto acontecendo no entorno destes imóveis. Essa região onde estão os canteiros das obras e os imóveis desapropriados há tanto tempo abandonados, estão virando um cemitério a céu aberto e causando prejuízos a população e aos comerciantes que estão em seu entorno.

Esse é o descaso com o dinheiro público e principalmente a falta de comprometimento com a população.

A linha 6 – Laranja do metrô é um direito da população, que precisa, e mais do que isso, é uma obrigação do governo em proporcionar mobilidade com transportes modernos e eficientes.

A Zona Norte é carente de representantes políticos que possam dar voz e unir forças com a população, e assim poder exigir dos governos aquilo que é de nosso direito.