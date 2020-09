Coronel Velozo / Fake News: a verdade sobre a mentira

Coronel Velozo – Hervando Luiz Velozo

Nasceu na Freguesia do Ó; foi soldado do Exército Brasileiro, e na Polícia Militar do Estado de São Paulo, comandou áreas como Campo Limpo, Morumbi, Jardins, Lapa, Pirituba e Perus, e por último foi comandante do policiamento de trânsito (CPTran).Palestrante e instrutor sobre segurança pública e privada.

facebook.com/coronelvelozo – email: hlvelozo@uol.com.br

A internet sem dúvida revolucionou a vida de todos neste planeta. São aproximadamente 5,1 bilhão, cerca de 67% da população mundial com o aparelhinho de celular na mão. E como ele um mundo de informações e interação através das mídias sociais, que tem se mostrado uma excepcional ferramenta de comunicação, principalmente os aplicativos de conversas.

Da mesma forma que esses aplicativos de mídias sociais são um grande aliado em nossas vidas, são também um meio para prática de diversos crimes. Quantas histórias já ouvimos, ou até mesmo já caímos em fraudes, estelionatos entre outros.

Mas o crime que mais prejudica a sociedade, e na maioria da vezes, pessoas, são as fake news. Um crime tão hediondo pela magnitude de pessoas que pode alcançar, que quando descobrimos que não passa de uma mentira, aquela pessoa, empresa, ou instituição que fez parte da notícia mentirosa foi prejudicada, e muitas vezes com consequências irreversíveis.

Essas notícias destroem o que muitas pessoas construíram ao longo de suas vidas, acabando de uma só vez com suas reputações, além de mudar a opinião da massa popular, e o pior, induz a errarmos em nossas atitudes e escolhas.

Aqui no Brasil o Legislativo corre contra o tempo com a tramitação de CPIs que poderão regular e até mesmo impor condições e penalidades para usuários de redes sociais, que não tomarem cuidado com o que compartilham e os que usam as redes sociais com objetivos escusos. Uma das CPIs está no Congresso Nacional e a outra na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo.

O que percebemos nas atitudes das pessoas que utilizam estes meios de comunicação é que a maioria não verifica a informação para saber se é falsa ou verdadeira, e o pior alguns nem abrem o arquivo e já enviam para amigos e familiares.

Quantas vezes recebi em meu aplicativo de conversas esse tipo de mensagem, além dos pedidos de desculpas tardios após descobrirem a falsidade da informação. “Desculpe enviei errado esta mensagem”, “Nossa apaga isso por favor, não vi que era falsa”.

E tem também aquelas mensagens dos desapercebidos que se tornam complemento da Fake News, ou seja a pessoa recebe a mensagem falsa, compartilha e ainda comenta “Não falei para você que esta pessoa era corrupta, olhai ai o que recebi!” E assim por diante.

Vivenciamos um momento muito delicado quando falamos de mídias sociais, já que a informação é o único meio que possuímos para conduzir nossas vidas no que diz respeito a decisões e atitudes que possamos tomar.

Histórias nos últimos anos expõe a arma que temos nas mãos, que inclusive, de acordo com investigações que ainda ocorrem no mundo, podem ter alterado resultados de eleições em outros países e até mesmo no Brasil.

O Mundo passa por transformações importantes neste período de pandemia, e aqui no Brasil temos mais um complemento de importância, que são as Eleições Municipais, e devemos ficar atentos a tudo que recebemos de informações e opiniões, principalmente as depreciativas, aquelas que beiram o absurdo, e principalmente sobre a reputação de pessoas, sejam elas políticos ou não, candidatos ou não.

O Brasil assim com a maioria do países do mundo aguardam por Leis que regulem de forma adequada, além de criar punições severas para quem cria Fake News, e também punições, mesmo brandas, para quem compartilha, pois assim prestará mais atenção no que está enviando para outras pessoas e inibirá aqueles que pretendem usar estes meios com objetivos de angariarem lucros e prejudicar terceiros.

Quando receber uma mensagem, não compartilhe sem antes verificar e ter a certeza que aquela informação é verdadeira, você pode estar destruindo a reputação de alguém, a integridade de uma empresa, a credibilidade de uma instituição, ou tirando do tabuleiro aquele ou aquela candidata que poderia fazer a diferença para melhorar nosso país!.

Existem inúmeros sites para verificar se a informação é ou não verdadeira, abaixo passo alguns do mais requisitados:

https://www.boatos.org/

https://www.aosfatos.org/

https://oglobo.globo.com/fato-ou-fake/

https://politica.estadao.com.br/blogs/estadao-verifica/

https://noticias.uol.com.br/confere/

Lembre-se: Fake News é crime!