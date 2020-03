Coronel Velozo: Mesmo em quarentena devemos ficar atentos a segurança e a golpistas

Coronel Velozo – Hervando Luiz Velozo

Nasceu na Freguesia do Ó; foi soldado do Exército Brasileiro, e na Polícia Militar do Estado de São Paulo, comandou áreas como Campo Limpo, Morumbi, Jardins, Lapa, Pirituba e Perus, e por último foi comandante do policiamento de trânsito (CPTran).Palestrante e instrutor sobre segurança pública e privada.

facebook.com/coronelvelozo

email: hlvelozo@uol.com.br

É inimaginável! Ninguém neste mundo estava preparado para o que estamos enfrentando. Neste momento o mais importante é preservar vidas! Para isso devemos seguir as orientações do Ministério da Saúde e das Secretarias Estaduais e Municipais, no nosso caso, que vivemos em São Paulo, ficarmos de quarentena, assim como determinação em diversos outros Estados.

Com isso milhões de brasileiros estão reclusos em suas casas, muitos trabalhando home Office. Além da preocupação com a disseminação do vírus, devemos também ficar atentos a questão “segurança”. Criminosos aproveitam o momento para colocarem seus planos em ação. Alguns relatos que presenciamos nas mídias sociais, informam que grupos de criminosos se fazem passar por agentes da Vigilância Sanitária para cadastrarem as pessoas e fazer exames para o Coronavírus. De acordo com informações que levantei junto aos órgãos de segurança pública, nenhuma ocorrência foi relatada oficialmente sobre esse tipo de operação criminosa. Com isso, esses relatos não passam de Fake News.

Mas nem por isso devemos baixar a guarda. Com ruas vazias, a circulação de pessoas tem sido mínima, mas nada impede um criminoso de agir. Algumas orientações são importantes:

Permanência em casa:

– Não abra a porta para desconhecidos, mesmo se alegarem serem de alguma instituição de saúde. Nenhum órgão público de saúde está promovendo até o momento atendimento residencial;

– Os serviços básicos continuam em vigor, como leitura de água, luz, e gás. Mas antes de abrir a porta tenham plena certeza que são funcionários destas concessionárias. Os demais serviços como telefonia, internet e TVs a cabo só prestam os serviços de manutenção, quando é solicitado pelo usuário e agendado por estas empresas. Nenhum destes prestadores de serviços fazem manutenção sem a autorização prévia do consumidor.

Ao sair de casa

– Muitas pessoas precisam sair de casa para ir a farmácia, supermercados e casas lotéricas para pagarem suas contas. Neste momento leve apenas o essencial que necessita.

– Evite caminhar com o celular exposto;

– Não use jóias como correntes e anéis que possam chamar a atenção;

– Mantenha bolsas e sacolas a frente do corpo;

– Atenção a movimentação de suspeitos próximo a você, principalmente se estiver de carro, e nos momentos que parar nos semáforos. Quando percebem que você ficou atento, normalmente abortam qualquer ação que planejavam;

– Faça o que tem para fazer e volte para casa o quanto antes, e não se esqueça das orientações de saúde: assim que chegar lave as mãos com água e sabão ou álcool em gel e evite sair com frequência. Fique em casa!

Internet – Redes Sociais

– Com o confinamento a internet vem recebendo um volume enorme de acessos e informações. Muitas delas são Fake News. Não acredite em tudo que recebe, e não compartilhe antes de ter certeza que a informação é verdadeira. Existem vários sites que estão orientando e divulgando quais são verdadeiras e aquelas que são falsas.

Alguns desses sites de consultas:

www.boatos.org

www.g1.globo.com/fato-ou-fake

www.projetocomprova.com.br

www.apublica.org

www.aosfatos.org

www.e-farsas.com

– Muitas mensagens, sejam elas por watts app e principalmente por e-mail, estão oferecendo diversos produtos com valores atrativos. Cuidado! ao comprar nestes sites fantasmas, alguns até com logomarcas de lojas conhecidas, vocês ficará sem o produto e ainda pior, os golpistas terão informações sobre seus dados e do cartão de credito.

– Outros golpes estão relacionados a bancos. E-mails sugerem que o banco está atualizando cadastro para melhor atender neste momento do Coronavírus, e alguns até ameaçam que sua conta será bloqueada caso na atualize esses dados. Não faça isso! nenhum banco pede atualização cadastral ou qualquer informação de senhas por e-mail. Na dúvida ligue para a instituição de sua conta, nos canais que funcionam 24 horas por dia. Todos os bancos possuem estes canais.

Veja outras dicas para se proteger de crimes cibernéticos fornecida pelo Ministério da Justiça e DEIC/SP

– Cuidado com URLs (links) dos sites que for acessar, muito deles podem ser bem similares aos dos sites verdadeiros, porém com uma ou outra letra diferente;

– Atenção redobrada com notícias sensacionalistas, ofertas excepcionalmente boas e outras ocasiões que se mostrem fora do comum;

– Suspeite de mensagens com as expressões: “Urgente!”, “Atenção!”, “Leia!”, “Não deixe de repassar!”, “Compartilhem antes que excluam!”, “Divulgue para seus contatos!”;

– Fique atento aos erros de português dos textos e páginas com layout mal construídas;

– Cuidado com situações que exigem dinheiro ou dados de cartões de crédito;

– Sempre confirme se a informação é verdadeira. Caso seja suspeita, não repasse;

Este momento é de calma e paciência. Tudo passa! Vamos enfrentar o Coronavírus juntos seguindo as recomendações dos órgãos de saúde! Desejo paz e saúde a todos!