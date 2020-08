Coronel Velozo: Nosso Dia dos Pais!

Coronel Velozo – Hervando Luiz Velozo

Nasceu na Freguesia do Ó; foi soldado do Exército Brasileiro, e na Polícia Militar do Estado de São Paulo, comandou áreas como Campo Limpo, Morumbi, Jardins, Lapa, Pirituba e Perus, e por último foi comandante do policiamento de trânsito (CPTran).Palestrante e instrutor sobre segurança pública e privada.

Como é bom termos datas para festejar e comemorar. Não importa se elas foram criadas com o objetivo de movimentar o comércio, que também é importante para presentearmos aqueles que amamos. Dias dos Pais, das Mães, Namorados e assim por diante.

Ao longo do ano, não refletimos muito sobre a importância do papel do pai, ou da mãe, em nossas vidas, o dia a dia é ligado no automático. É claro que reverenciamos e amamos nossos pais e filhos, cuidando e tratando-os com carinho e respeito que merecem.

O Dia dos Pais, especificamente já me fez refletir inúmeras vezes do meu papel como pai e como filho. As vezes achamos que erramos, outras vezes que acertamos, ou até que podíamos fazer mais por nossos filhos e por nossos pais. É evidente que sempre iremos achar que poderíamos fazer mais em certos momentos, ou ter tomado outras decisões em certas ocasiões em nossas vidas. Só chegamos a esta análise quando a avaliação que fazemos é muito mais profunda, e levou muito mais tempo para concluirmos, tempo este que não tínhamos no momento em que tomamos essa ou aquela atitude ou decisão.

Esse sentimento é natural na vida de todos nós. Quando agimos com responsabilidade, amor e principalmente com o intuito de proteger, não importa se a decisão tomada naquele momento foi a mais acertada, mas tenho a certeza que foi a única que meu coração, como pai e como filho me mostrou. E quando agimos com o coração pelo amor que sentimos aos nossos filhos e pais, não existe arrependimentos. Olho para minha família com muito orgulho e aquele sentimento de papel cumprido. Sou uma pessoa realizada, como filho, que restou a lembrança e saudades de meus pais, e também como pai, pelos filhos maravilhosos que tenho em minha vida.

Cito uma frase de autoria desconhecida, mas que se encaixa perfeitamente no sentimento que tenho.

“Ser pai é ser muitos e ao mesmo tempo, ser um só, que ama, cuida e protege!”

E tenho certeza que você que é pai como eu, tem o mesmo orgulho em ter uma família para cuidar, amar e ser amado!

Por isso homenageio e parabenizo a Todos os Pais!