Coronel Velozo / Parabéns Freguesia do Ó pelos 440 anos!

Coronel Velozo – Hervando Luiz Velozo

Nasceu na Freguesia do Ó; foi soldado do Exército Brasileiro, e na Polícia Militar do Estado de São Paulo, comandou áreas como Campo Limpo, Morumbi, Jardins, Lapa, Pirituba e Perus, e por último foi comandante do policiamento de trânsito (CPTran).Palestrante e instrutor sobre segurança pública e privada.

Nasci, cresci e formei família neste bairro que tenho em meu coração. Vivo e respiro Freguesia do Ó. O que posso expressar por esta região que tanto contribuiu em minha vida. Aqui estão meus familiares e a maioria de meus amigos e irmãos. Freguesia do Ó é um dos bairros mais antigos não somente de São Paulo, mas do Brasil. Relatos dão conta que o bairro foi fundado em 1580, apenas 80 anos depois de Cabral pisar em terras tupiniquins. Tanta história acaba por se confundir com a própria cidade e, apesar de não estar no Centro histórico – como é comum associarmos a idéia de história de Sampa – é um bairro que conseguiu manter suas tradições com a evolução dos tempos.

Todos que aqui vivem tem orgulho em dizer que é da Freguesia do Ó. Um bairro de nobre pessoas que contribuíram com seu progresso e ainda contribuem. Famílias que aqui residem por gerações sem perder as tradições e o amor a região.

Apesar de ser um bairro antigo e próspero, onde ao longo destes anos criou um comercio pujante, empreendimento imobiliários sendo erguidos periodicamente, mas ainda falta muito o que fazer para proporcionarmos a esta região uma qualidade de vida cada vez melhor. Precisamos que nossos governantes façam mais pela Freguesia e não deixem cair no esquecimento ou na ingerência de suas obrigações para com o bairro. Precisamos que acabem com a novela que estamos assistindo há vários anos que é a inconsequente administração das obras da Linha 6 Laranja do Metrô. Que já deveria estar pronta e entregue. Mas infelizmente como toda grande obra pública, sai e entra governo e a continuidade das irresponsabilidades se perpetuam e assim apenas torcemos para que resolvam essas questões o mais rápido possível.

Tenho uma obrigação com o bairro que é de ajudar na luta por melhorias da região e proporcionar a todos os seus moradores e comerciantes uma infraestrutura digna de um bairro que fez e continua fazendo história em nosso país.

Neste 29 de agosto, parabenizo o bairro deixando meu abraço a todos que assim como eu, vivem e desfrutam do melhor que a Freguesia do Ó pode proporcionar, que é o carinho das pessoas que aqui vivem. Parabéns Freguesia do Ó pelos 440 anos!