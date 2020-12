Corpo de Nicette Bruno é cremado e cinzas serão levadas para jazigo onde Paulo Goulart está enterrado

O corpo da atriz Nicette Bruno, que morreu no último domingo, foi velado e cremado na tarde desta segunda-feira (21) no Rio de Janeiro. A cerimonia foi restrita a familiares e amigos próximos.

O local seguiu protocolo de segurança por conta da pandemia de Covid-19 e iniciou cerimônia em local aberto e com acesso controlado às 11h.

As cinzas vão ser levadas, segundo parentes, para o jazigo da família em São Paulo onde foi sepultado o marido de Nicette, o ator Paulo Goulart.

Nicette faleceu aos 87 anos, após ficar internada com Covid-19 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Casa de Saúde São José, no Humaitá, Zona Sul do Rio.

A informação da morte foi confirmada pela hospital por volta das 13h20. De acordo com a Casa de Saúde São José ela morreu por “complicações decorrentes da Covid-19”.

“A Casa de Saúde São José informa que a atriz Nicette Bruno, que estava internada no hospital desde 26 de novembro de 2020, faleceu hoje, às 11h40, devido a complicações decorrentes da Covid-19. O hospital se solidariza com a família neste momento”, disse o hospital em nota.

Nicette Bruno começou a carreira de atriz aos 14 anos de idade. Nos últimos anos, passou por novelas como “A vida da gente” (2011), “Salve Jorge” (2012), “Joia Rara” (2013), “I love Paraisópolis” (2015) e “Pega Pega” (2017).